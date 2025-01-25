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體育園大演練 「八成客20分鐘離場」 陳國基稱滿意 有觀眾指太迫倡分批

【明報專訊】啟德體育園昨晚舉行歷來規模最大演練，涉及6.3萬人，數目相當於主場館、體藝館和青年運動場合共可容納的人數上限。主場館演練活動昨晚8時開始，約9時半完場。有受訪觀眾稱下車後排了50分鐘方完成安檢進場，有觀眾則稱港鐵安排順暢。政務司長陳國基於散場後表示，是次演練結果令人滿意，八成觀眾用約20分鐘已順利離開場館。他稱政府將分析演練所得數據，改善各項安排。

傳3‧1啟用 陳：未能確實

政務司長陳國基、保安局長鄧炳強、運輸及物流局長陳美寶、公務員事務局長楊何蓓茵、文化體育及旅遊局長羅淑佩等昨晚在場視察離場情况。對於有消息指體育園3月1日正式啟用，陳國基稱體育園還有多個測試賽未完成，未能確實開幕時間，待所有測試完成、準備好後會公布。

昨晚演練涉及3個場館，其中在主場館舉行音樂會。下午6時起，約5萬名持票觀眾經逾40條安檢通道陸續進場。場外架設大量鐵馬，劃分多條安檢隊伍，沿路有多名警員及保安駐守。

居民：站內人流飈 尚算暢通

演練在上班日下班時段開始。為配合演練，港鐵昨日下午起加密屯馬線班次至早上繁忙時段水平，並於站內廣播提醒市民不要逗留。

徐太和家人首次到體育園參與演練，她們認為港鐵安排十分順暢，因暫不清楚體育園附近的巴士路線，散場亦會乘搭港鐵。啟德居民曾先生則形容，站內人流較平時增加「10多倍」，雖有人聚集，但尚算暢通；他不太擔心體育園正式開幕後會人流擠擁，惟期望園方安排接駁巴士連接鄰近港鐵站如彩虹及土瓜灣，避免所有觀眾擠在同一個港鐵出入口。

有稱排50分鐘進場 早走避人

徐小姐昨晚首次到訪體育園主場館觀賞表演，乘搭港鐵於晚上7時抵達主場館附近，最終排了50分鐘才完成安檢進場。她形容人流擠擁令她感覺「危險」，「多人到我有啲驚」，遂提早半小時離場，盼避港鐵人潮。梁先生在表演結束後隨指示離場，結果塞了超過20分鐘才順利離開場館，批評人流過分擠塞，建議園方實施分批離場。

陳國基表示，是次演練涉及6.3萬人，是「名副其實的壓力測試」。他強調開幕後在園方安排下，3個場館不會同時散場，有信心實際運作時，最多5萬人散場會很安全。他又感謝大部分市民按先前呼籲，乘坐港鐵抵達場館及散場。他稱交通工具運載力高，舉例市民抵達港鐵月台後，大部分都能乘搭首班抵達列車。

傳參與公僕不能受訪

陳：政府有新聞處

演練涉及4.8萬名公務員，陳國基稱2月將舉辦多場大型測試，包括2月4日涉及5萬名觀眾的足球比賽、2月16日涉6.3萬人的地區表演，重申開幕前會做足預備。就有傳參與演練的公務員不能回應傳媒問題、否則會有處分，陳指政府有新聞處，盼傳媒能透過該處查詢。

另外，演練專責小組昨晚在體藝館舉行3場演練，模擬突發場景包括使用假票進場、插隊引致爭執和醉酒鬧事。專責小組盼演練能提升園內保安的應變能力和政府各部門的協作。

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