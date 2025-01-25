灣區手記：啱嘴型 ／文：尚東美

進到場內更是嚇了一跳，本來以為是國畫之類的傳統藝術畫展，誰知完全不是那一回事，展出的插畫包含了動漫、美術、國潮、流行文化等不同類型與主題，一些展位還邀請中國、日本、馬來西亞等知名插畫師到場簽名。因為插畫種類五花八門，連帶入場者的年齡層與喜好都不盡相同，在一些地方似是去了動漫展，到另一個區域又會以為去了美術展。走着走着，左邊是文青，右邊是cosplayer，沒有格格不入，反感覺多元共融。

除了插畫，參展的周邊產品亦不少，例如插畫相架、飾物等，朋友也擺放了多件燙上了插畫的漢服T恤，吸引到不少人駐足。朋友說，之前也沒想到漢服T恤和插畫是如此「啱嘴型」，4天下來除了收穫顧客，還認識了不少有望合作的伙伴。

記得這位朋友過去也參加過不少大型知名的商貿展覽，但收穫總是有限，今次參展純粹無心插柳，卻帶來驚喜。事實上，雖然粵港澳有不少展覽屬於小眾主題，宣傳也有限，但勝在目標人群集中，只要產品「啱嘴型」，效果真的可能更勝大展。

文：尚東美