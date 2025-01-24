多3白衣人認暴動 囚56至63月 官：當晚有人受傷程度超乎案情

被告分別為保安吳偉德（現年39歲，下同）、地盤工王浩昇（29歲）及調酒員鄭文傑（44歲）。3人過往有3至9項定罪紀錄，與毒品、交通、車輛盜竊、刑事恐嚇、刑事毁壞等相關。吳因及早認罪被判囚4年8個月；王及鄭排期開審後才認罪，無法得到全數認罪減刑，同被判囚5年3個月。

求情稱衝動 官：明顯有預謀

對於辯方求情稱吳及王因一時衝動犯案，兩人均臨時受邀才參與事件，法官謝沈智慧判刑時不接納辯方說法，並指吳聲稱當晚得悉友人有事才趕赴元朗站，但是他進站時戴上手套，手持繫有紅布的藤條，而王聲稱受邀保衛圍村，但有人分發白衣及藤條時，王仍參與其中，更戴口罩企圖掩飾身分，二人顯然是有預謀犯案。

法官亦拒納3人屬次要角色的辯方說法，稱3人「均參與該暴動最嚴重及最暴力的部分」，鄭亦手持藤條主動走近閘口，身後有白衣人尾隨，可見辯方陳述與案情南轅北轍，3名被告明顯積極參與暴動。

官：本案令不同政見者關係破裂

法官指出，本案涉逾100名白衣人暴動，歷時約34分鐘，當晚大堂地上血迹斑斑，可見有人受傷的程度超乎控方案情所指，本案發生亦令社會上不同政見人士之間的關係完全破裂。法官又引述白衣人首案的上訴庭案例表示，上訴庭認同該案原審所指，即白衣人將迷你國旗繫於棍上，邊揮國旗邊打人，屬於濫用國旗，且將「非白衣人」困於車廂內施襲屬於禁錮及「私了」。

就本案量刑，法官表示，吳及王曾在付費區內襲擊他人，鄭用藤條揮向閘內的人，參考白衣人首案被告林啟明在相關時段在付費區內襲擊黑衣人，上訴庭認同原審將量刑起點定於7年，而本案3人罪責較林嚴重，遂將暴動量刑起點定於7年，與串謀傷人罪同期執行。

辯方冀輕判吳，稱吳一度在車廂充當白衣人與市民的調停者，法官稱翻看片段後未見該情况，反見吳兇惡指向市民，需身旁白衣人阻撓。最終法官只考慮3人認罪可獲減刑。

【案件編號：DCCC 932/23】

（反修例風暴）