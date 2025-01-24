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港聞二

美商會：八成半企業冀港府聚焦經濟非國安

【明報專訊】美國特朗普政府上場，香港美國商會昨日公布新一份商業前景調查，近七成受訪企業認為中美關係未來一年會惡化，不足一成認為會改善。另外，七成受訪會員表示國安法對公司運作無負面影響，同時85%受訪會員期望港府聚焦經濟而非國安、認為此舉有助改善美國與香港關係。

七成料中美關係惡化 增46百分點

美商會去年11月至今年1月向逾500名企業會員發問卷，回應率約18%。美商會表示，受訪會員幾乎一致認為中美關係對營商至關重要。調查發現，七成受訪企業視中美關係為今年最主要的營商挑戰，比率按年增加12個百分點。對於未來一年中美關係，67%認為會惡化，按年增加46個百分點，25%評估關係不變，8%相信會改善（見表）。

被問到今年本港營商前景，33%受訪企業認為樂觀，24%悲觀，43%態度中性。普遍受訪企業對本港法治有信心，比例達83%，按年增加4個百分點；70%稱《港區國安法》及《基本法》23條立法對公司運作無負面影響。

七成稱國安法無影響 灣區樂觀度跌

對於未來3年，79%表示無計劃將總部遷離香港，比率與去年相若，有計劃遷走者則佔2%。不過，對大灣區前景樂觀的企業比例下跌，由去年51%降至41%；目前沒在大灣區發展的企業中，73%沒計劃到大灣區拓展業務。

展望港府如何改善與美國的關係，85%建議聚焦營商議題，減少國安論調；79%認為應強化本港獨特性、國際聯繫及與內地法制的差異；63%表示本港應展示具長遠視野的定位。

相關字詞﹕特朗普 中美關係 國安法 美商會 美國商會

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