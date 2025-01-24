明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

毛樂禮：當局權愈大，行使愈要謹慎 接掌大律師公會 稱將留意23條案件

【明報專訊】大律師公會執委會舉行換屆投票，當選的新任主席、資深大律師毛樂禮昨日會見傳媒，回應有關國家安全法律時說，法例給行政當局權力愈大，行使權力時愈要謹慎。他無具體評論國安法實施至今能否符合此原則，稱評論行政當局行使權力涉及判斷，包括政治判斷。毛樂禮又表示，《基本法》23條立法完成重要憲制責任，同時提及社會上有聲音說今年是香港專注發展經濟的一年，他說經濟與法治並無衝突，反而相輔相成。

卸任公會主席的杜淦堃日前在法律年度開啟典禮呼籲，政府應以審慎及相稱方式行使國安法律下的權力。毛樂禮昨在公會換屆周年大會後表示，杜的說法只是說權力愈大、責任就愈大，這是一般的法律原則。他又稱，公會會密切留意23條下的案件和上訴。

海外官較少 對日後委任樂觀

至於近年多名海外法官離任，毛樂禮說，根據理解現時6名海外法官雖較過去少，但不影響終院工作。他表示，法律界及大部分市民支持海外非常任法官制度，對日後委任新的海外法官感樂觀。對於美國前副總統彭斯日前訪港期間說釋放壹傳媒創辦人黎智英有助對美國人民釋出善意，他不直接評論其言論，提醒刑事案件進行期間任何人都應小心言論，以免影響司法工作。

毛樂禮過去先後在3任公會主席擔任副主席，兩名新任副主席則由資深大律師薛日華及前副刑事檢控專員許紹鼎出任。毛表示，公會執委會有四分之三成員留任，反映公會團結和方向一致；每年面對不同挑戰，但公會維護法治及司法獨立的核心價值不會改變，公會也在香港及海外解釋香港司法制度。

稱訪京交流坦誠 「適時公布」

公會在上屆恢復每年訪問北京，毛樂禮說公會1990年代已開始訪京，一般討論法律、法庭及《基本法》落實等，每次上京都坦誠交流，認為對公會及社會是好事，「我們希望與所有持份者溝通，解釋香港的情况，我們相信溝通是重要的」。被問及今年是否有計劃訪京，他表示會在適當時候公布。

另外，大律師公會自2000年起設法律義助服務計劃，為未能獲法律援助又無經濟能力聘請法律代表的市民，在有理據的案件提供法律意見或法律代表。毛樂禮說，過去10年間收到2450宗求助，向近四分之一提供法律意見或大律師義務上庭，公會正研究如何提供更廣泛的法律義助服務。

相關字詞﹕海外非常任法官 海外法官 國安法 毛樂禮 大律師公會

上 / 下一篇新聞

元朗兇案兩人潛泰遭遣返 警伴回港拘捕 港另逮兩人全屬黑幫
元朗兇案兩人潛泰遭遣返 警伴回港拘捕 港另逮兩人全屬黑幫
管有3D打印槍件交收子彈 兩男認藏械
管有3D打印槍件交收子彈 兩男認藏械
警專家試組裝 部件散落射不出彈
警專家試組裝 部件散落射不出彈
港婦小樽闖軌拍照遭撞斃
港婦小樽闖軌拍照遭撞斃
邵家臻2‧15安息禮 立法會發訃聞
邵家臻2‧15安息禮 立法會發訃聞
美商會：八成半企業冀港府聚焦經濟非國安
美商會：八成半企業冀港府聚焦經濟非國安
關鍵設施草案 保安局：不會列明私隱相關原則
關鍵設施草案 保安局：不會列明私隱相關原則
國安處帶走兩民研職員助查
國安處帶走兩民研職員助查
多3白衣人認暴動 囚56至63月 官：當晚有人受傷程度超乎案情
多3白衣人認暴動 囚56至63月 官：當晚有人受傷程度超乎案情
高拔陞7月退休 稱醫局漸復蘇是時候 局方將找獵頭公司 病人組織憂影響改革促聘繼任
高拔陞7月退休 稱醫局漸復蘇是時候 局方將找獵頭公司 病人組織憂影響改革促聘繼任
水壺贈窮鄉物無所用 悟助養非止出錢
水壺贈窮鄉物無所用 悟助養非止出錢
早知宣明會錢投社區非兒童 助養風波無損信心
早知宣明會錢投社區非兒童 助養風波無損信心
首宗不遵競委權力案 受查公司員工控毁證
首宗不遵競委權力案 受查公司員工控毁證
樂施會泄資或涉55萬人 裁違私隱例 長期保存資料無銷毁 公署促兩月內糾正
樂施會泄資或涉55萬人 裁違私隱例 長期保存資料無銷毁 公署促兩月內糾正
去年203宗泄資通報升三成 專員：升幅放緩 將續宣傳
去年203宗泄資通報升三成 專員：升幅放緩 將續宣傳
承建商短中期信心下滑 三成料工程量不足生存
承建商短中期信心下滑 三成料工程量不足生存
越線迎頭撼客貨車 鐵騎士亡
越線迎頭撼客貨車 鐵騎士亡
衛生署調查稱滿15歲者 每月暴飲比例增至2.7%
衛生署調查稱滿15歲者 每月暴飲比例增至2.7%
法官控方追問 黎智英認想制裁法案通過
法官控方追問 黎智英認想制裁法案通過
助手曾赴美國安委會議 黎：有什麼大不了
助手曾赴美國安委會議 黎：有什麼大不了
運物局：將審視灣區航空航班編配
運物局：將審視灣區航空航班編配
黑幫滲中介公司 誘外傭賣戶口洗錢 21人被捕 包括兩僱傭公司東主
黑幫滲中介公司 誘外傭賣戶口洗錢 21人被捕 包括兩僱傭公司東主
潮行GBA：花燈初上
潮行GBA：花燈初上
灣區手記：南沙聯絡線 ／文：尚東美
灣區手記：南沙聯絡線 ／文：尚東美
【Emily】老闆退休 中環粥麵老店羅富記告別
【Emily】老闆退休 中環粥麵老店羅富記告別
【Emily】東岸板道西段周日開 堅城通北角
【Emily】東岸板道西段周日開 堅城通北角
【Emily】走入明報印刷房 江蘇大學生了解港傳媒業
【Emily】走入明報印刷房 江蘇大學生了解港傳媒業
【Emily】地署電子地圖 主力推廣單車遊
【Emily】地署電子地圖 主力推廣單車遊
【Emily】話維園花市幾旺 曾鈺成現身撐培僑
【Emily】話維園花市幾旺 曾鈺成現身撐培僑