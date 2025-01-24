毛樂禮：當局權愈大，行使愈要謹慎 接掌大律師公會 稱將留意23條案件

卸任公會主席的杜淦堃日前在法律年度開啟典禮呼籲，政府應以審慎及相稱方式行使國安法律下的權力。毛樂禮昨在公會換屆周年大會後表示，杜的說法只是說權力愈大、責任就愈大，這是一般的法律原則。他又稱，公會會密切留意23條下的案件和上訴。

海外官較少 對日後委任樂觀

至於近年多名海外法官離任，毛樂禮說，根據理解現時6名海外法官雖較過去少，但不影響終院工作。他表示，法律界及大部分市民支持海外非常任法官制度，對日後委任新的海外法官感樂觀。對於美國前副總統彭斯日前訪港期間說釋放壹傳媒創辦人黎智英有助對美國人民釋出善意，他不直接評論其言論，提醒刑事案件進行期間任何人都應小心言論，以免影響司法工作。

毛樂禮過去先後在3任公會主席擔任副主席，兩名新任副主席則由資深大律師薛日華及前副刑事檢控專員許紹鼎出任。毛表示，公會執委會有四分之三成員留任，反映公會團結和方向一致；每年面對不同挑戰，但公會維護法治及司法獨立的核心價值不會改變，公會也在香港及海外解釋香港司法制度。

稱訪京交流坦誠 「適時公布」

公會在上屆恢復每年訪問北京，毛樂禮說公會1990年代已開始訪京，一般討論法律、法庭及《基本法》落實等，每次上京都坦誠交流，認為對公會及社會是好事，「我們希望與所有持份者溝通，解釋香港的情况，我們相信溝通是重要的」。被問及今年是否有計劃訪京，他表示會在適當時候公布。

另外，大律師公會自2000年起設法律義助服務計劃，為未能獲法律援助又無經濟能力聘請法律代表的市民，在有理據的案件提供法律意見或法律代表。毛樂禮說，過去10年間收到2450宗求助，向近四分之一提供法律意見或大律師義務上庭，公會正研究如何提供更廣泛的法律義助服務。