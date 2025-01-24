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管有3D打印槍件交收子彈 兩男認藏械

【明報專訊】警方2022年9月接報發現柴灣興民邨梯間有過百發子彈，附近單位男住客被捕，單位搜出3D打印機和槍械部件。該住客及後協助警方調查，約跑腿交收子彈，警方拘捕另一人。兩男昨於高等法院承認無牌管有彈藥等7罪，還押候判。案情指出，有人指示被告用3D打印機製造槍械部件，將子彈交予「手足」。

接網友指示交子彈予「手足」

報稱裝修項目統籌員的首被告朱英健（現33歲），承認無牌管有彈藥、串謀無牌管有槍械、無牌管有槍械和管有爆炸品共4罪。任職資訊技術支援人員的次被告劉宇興（現27歲），則承認企圖無牌管有彈藥、企圖無牌管有槍械和無牌管有彈藥共3罪。控方確認兩人無案底。

辯方求情稱，朱英健受疑犯Johnny Yip指示以3D打印機製作槍械部件（見另稿），朱認為對方政見太激進，一早不想接觸和印製槍械。辯方稱朱為警方提供重大協助，促成劉宇興交收時被捕，有助警方調查，冀朱獲減刑45%。

劉宇興的辯方大律師則稱，劉涉案角色為跑腿和保管人，僅為賺快錢提取子彈，在設局「誘捕」之下落網。辯方表示，劉事前不知道朱的身分，無意使用槍械。法官胡雅文強調涉案子彈可以殺人，亦可能嚴重傷害他人身體，將案押後至2月7日判刑。

首被告求情稱助拘人 次被告謂為賺快錢

案情稱，警方2022年9月4日晚上在興民邨發現一個膠袋，內有138發9毫米子彈。居於附近單位的朱英健迴避警員提問，警方在其單位搜出「X-MAX」3D打印機、13件由3D打印機製成的槍械部件、3發彈匣及309克疊氮化鈉等。

朱在警誡會面承認於高登討論區結識男子Johnny Yip，對方2021年自稱移民加拿大，將3D打印機和槍械部件交予他保管。朱稱Johnny叫他用打印機製作槍械部件，並示範如何印製，惟他事後沒有使用打印機。至2022年9月5日，Johnny着他將子彈交給一名「手足」，惟他記錯日子，前一日將子彈放在梯間。

朱在警方監視下發信息聯絡Johnny，並相約交收者見面。警方9月5日晚上在梯間放置一個假包裹，劉宇興到場取走包裹被捕。警方在劉的單位搜出槍械部件及9發9毫米子彈，劉警誡下承認曾替網友「Honey Supplier」（即Johnny Yip的Telegram帳號）取貨，獲4萬元報酬。案發前，該網友問劉是否缺錢，着劉前往興民邨取件。

【案件編號：HCCC 300/24】

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