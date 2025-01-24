元朗兇案兩人潛泰遭遣返 警伴回港拘捕 港另逮兩人全屬黑幫

一住所搜太空油煙彈 一人機場被捕

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几表示，案發後透過情報分析及翻查大量閉路電視，鎖定部分兇徒身分。探員前日下午約3時，在屯門以「謀殺及有意圖傷人」拘捕27歲男子，並在住所搜出672粒太空油煙彈。警方亦相信有兇徒會潛逃離港，探員同日傍晚約6時在機場拘捕企圖潛逃的29歲男子。

另有兩名分別20歲及21歲男子案發後已乘航班飛往曼谷，警方透過警務協助機制立即通報泰國當局，該兩人抵埗時被泰國拒絕入境。據悉，兩人被截獲後，本港警方前後泰國，昨午陪同兩人乘坐國泰航班返港，警方昨晚約7時半在機場拘捕兩人。被捕兩人黑布蒙頭、鎖上手銬，由探員押至機場暢達路登上警方車輛，機場特警持長槍在旁戒備。

死者施襲者不同幫派有積怨 警掃黑 5日

警方稱，初步檢查24歲陳姓死者身上有多處刀傷，死因仍有待法醫剖驗，28歲鄭姓傷者背及手受傷，目前情况穩定。據了解，死者有黑社會和勝和背景，被捕男子則有新義安背景，雙方素有積怨。警方續稱，鑑於行兇手法兇殘，於案發日起一連5日在全港展開反黑行動，以挫其氣焰及堵截收入來源。

泰媒報道，兩名涉案男子於當地時間前晚約6時許乘坐國泰航空CX701班機抵達曼谷素萬那普國際機場，泰國移民局接獲國際刑警通知，將二人攔截、扣押並拒絕入境，轉至機場羈留設施，由本港警方派員將疑犯帶回港。

兇案事發前日清晨，據網上流傳短片，白衣男女準備登上的士，突有4車駛至，先後跳出約13人追斬白衣男及其黑衣友人，及後兇徒陸續返回接應車輛，白衣男亦跑回的士，先後被3兇徒狂斬多刀，傷者倒卧血泊送院不治。

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