黑幫滲中介公司 誘外傭賣戶口洗錢 21人被捕 包括兩僱傭公司東主

警方去年7月起透過情報及分析可疑銀行交易，鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢犯罪集團，相信兩名骨幹成員分別在兩間僱傭公司工作，因利乘便接觸外傭，2023年11月起以每個戶口300至1000元或贈送二手手機，招攬外傭開立及出售虛擬銀行戶口。集團共操控11個外傭傀儡戶口，另外兩名骨幹成員亦利用個人戶口洗黑錢。2022年2月至2024年6月間，已清洗黑錢共7400萬元。

被捕21人介乎28至51歲，12名為外籍女子，當中包括6名骨幹成員、兩名僱傭公司東主、11名傀儡戶口持有人及2名電話卡登記人，分別報稱自僱、家傭及無業等，部分有黑社會背景。警方表示，犯罪集團招攬外籍家庭傭工開立虛擬銀行戶口以洗黑錢，情况令人關注，會繼續加強宣傳，希望有效向外籍人士推廣反洗黑錢信息。

Mox Bank風險總監蔡家輝表示，虛擬銀行與傳統銀行反洗黑錢措施同樣嚴謹，如戶口交易活動較頻繁，業界會利用大數據及人工智能識別比較高風險的交易，再做內部調查，如確立可疑交易會轉交警方跟進。