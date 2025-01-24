運物局：將審視灣區航空航班編配

陳美寶昨於傳媒午宴回應事件稱，報告會要求灣航審視維修、管理、航班編配等，強調並非交報告便了事，事件反映灣航整體發展策略，包括發展新航點、廉航定位、內部管理、營運和財務持續性等，政府「睇住」。被問會否引入懲罰機制，陳稱灣航在2020年新冠疫情期間艱苦下成立、規模小，有如「初生嬰兒」，政府亦會提供協助，讓其站得住腳，強調非偏幫，而是期望航空服務多元。

吳秀蘭昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，年初一至初八（1月29日至2月5日）航班無受影響。至於乘客受影響的交通、酒店安排能否退款，吳稱會按個別個案人性化處理，不排除賠償，亦有與其他航空公司一直溝通，安排客人轉乘其他公司航班。

灣航認通知安排不周

消委暫接6投訴

吳又承認通知客人安排上有疏漏，公司一次過通知5500名受影響乘客令前線客服「接唔到電話」，正研究加線路並及早分流，如為申請退票客人特設指定電子郵箱，公司亦設熱線供客人核實航班有否受影響。

消委會截至昨午接獲6宗相關投訴個案，包括來往米子、首爾及曼谷航班，涉款1.4萬多元，其中兩宗涉旅行社，包括一宗不滿旅行社需3至6個月才安排退款。