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港聞

港聞二

運物局：將審視灣區航空航班編配

【明報專訊】大灣區航空（灣航）日前稱因客機交付延期，2至3月需取消128班航班。灣航行政總裁吳秀蘭昨稱，公司「預咗做得到先做」，強調是連串原因致取消航班。運輸及物流局長陳美寶昨稱，民航處每半年審核各航空公司的航班及升降時段，升降時段珍貴，應要盡用，處方會就事件再審視灣航航班編配，考慮運力及處理航班能力等；又明言灣航今次航班管理「有改善空間」，「我都非常緊張」事件，會再與灣航探討。

陳美寶昨於傳媒午宴回應事件稱，報告會要求灣航審視維修、管理、航班編配等，強調並非交報告便了事，事件反映灣航整體發展策略，包括發展新航點、廉航定位、內部管理、營運和財務持續性等，政府「睇住」。被問會否引入懲罰機制，陳稱灣航在2020年新冠疫情期間艱苦下成立、規模小，有如「初生嬰兒」，政府亦會提供協助，讓其站得住腳，強調非偏幫，而是期望航空服務多元。

吳秀蘭昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，年初一至初八（1月29日至2月5日）航班無受影響。至於乘客受影響的交通、酒店安排能否退款，吳稱會按個別個案人性化處理，不排除賠償，亦有與其他航空公司一直溝通，安排客人轉乘其他公司航班。

灣航認通知安排不周

消委暫接6投訴

吳又承認通知客人安排上有疏漏，公司一次過通知5500名受影響乘客令前線客服「接唔到電話」，正研究加線路並及早分流，如為申請退票客人特設指定電子郵箱，公司亦設熱線供客人核實航班有否受影響。

消委會截至昨午接獲6宗相關投訴個案，包括來往米子、首爾及曼谷航班，涉款1.4萬多元，其中兩宗涉旅行社，包括一宗不滿旅行社需3至6個月才安排退款。

相關字詞﹕陳美寶 運輸及物流局 大灣區航空

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