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港聞

港聞二

助手曾赴美國安委會議 黎：有什麼大不了

【明報專訊】控方及法官昨日再問及黎智英助手Mark Simon（圖）的背景和政治聯繫。黎透露Simon曾在台灣擔任一所船運公司主席，兩人在本港透過天主教「教會聯繫」認識，之後Simon為他工作20多年，有時會從對方收到內幕資訊。就控方資料提及，Simon曾稱「我到了（美國）國家安全委員會」，法官李素蘭質疑Simon「有些特別之處」；黎說只要獲邀就能出席有關會議，不認為出席美國國安委會議「有什麼大不了」。

據控方資料，2019年11月8日，Mark Simon向黎智英發信息，談及美國參議院前共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對涉及制裁的《香港人權與民主法案》的取態。就上述信息，控方代表、律政司副刑事檢控專員周天行向黎指出，黎知悉Simon跟美國參議員有密切聯繫；黎回應謂，Simon或從他人收到有關資訊。

之後周天行、法官杜麗冰和李素蘭進一步詢問Simon的背景和人脈。黎智英供稱，相信對方為自己工作20多年間，逐漸跟美國議員建立關係。黎另確認有時會從對方收到內部資訊，但不認為對方跟美國政府有密切關係。

官：倘秘書去行會

我會好奇為何

此外，同年11月28日，Simon在成員包括黎智英的信息群組表示，日前到了美國國家安全委員會。黎供稱，不知為何Simon會到訪該委員會，亦無問對方到訪原因。法官李素蘭質疑，「如果我的秘書出席香港行政會議，我會好奇他為何身在該會」；黎澄清Simon不是他的秘書，提到對方可在華盛頓接觸許多人。李官再問，Simon是否美國政府及美國國家安全委員會一部分；黎一概否認。黎其後補充，不認為出席美國國安委會議「有什麼大不了」。

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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