助手曾赴美國安委會議 黎：有什麼大不了

據控方資料，2019年11月8日，Mark Simon向黎智英發信息，談及美國參議院前共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對涉及制裁的《香港人權與民主法案》的取態。就上述信息，控方代表、律政司副刑事檢控專員周天行向黎指出，黎知悉Simon跟美國參議員有密切聯繫；黎回應謂，Simon或從他人收到有關資訊。

之後周天行、法官杜麗冰和李素蘭進一步詢問Simon的背景和人脈。黎智英供稱，相信對方為自己工作20多年間，逐漸跟美國議員建立關係。黎另確認有時會從對方收到內部資訊，但不認為對方跟美國政府有密切關係。

官：倘秘書去行會

我會好奇為何

此外，同年11月28日，Simon在成員包括黎智英的信息群組表示，日前到了美國國家安全委員會。黎供稱，不知為何Simon會到訪該委員會，亦無問對方到訪原因。法官李素蘭質疑，「如果我的秘書出席香港行政會議，我會好奇他為何身在該會」；黎澄清Simon不是他的秘書，提到對方可在華盛頓接觸許多人。李官再問，Simon是否美國政府及美國國家安全委員會一部分；黎一概否認。黎其後補充，不認為出席美國國安委會議「有什麼大不了」。

（黎智英案）