法官控方追問 黎智英認想制裁法案通過

明報記者

控方昨先展示2019年9月17日Mark Simon於黎智英、民主黨創黨主席李柱銘在內群組所發信息,當中稱「我被告知這次訪問由資深民主派組成的中等規模代表團,是最有成效和最有意義」。Simon提到他認為另一批赴美的「年輕朋友」未能發揮效用,引述美國報界人士覺得他們「有些不認真」,相信「民主運動的前輩」需來美國。黎供稱,「年輕朋友」應指張崑陽等學生領袖,「前輩」包括他自己、李柱銘、陳方安生、李卓人等,他確認根據信息,美國有人希望他前來。

助手信息提「大力游說」

控方另展示9月23日Simon於群組稱「我們將在參議院和眾議院大力游說」。黎供稱當時香港因《逃犯條例》處於危機當中,希望爭取兩院議員發聲支持香港。法官李運騰問,政府已宣布撤回修例草案,「危機」指什麼?黎表示當時社會仍有示威活動,港人希望爭取普選等。控方問,當時《法案》未生效,訪問目的包括要游說美國加快實施?黎回應,「我可以向你保證,我們從無在此方面做任何事」。

就Simon緊接在信息稱「特朗普和副總統(彭斯)能否抽空,要待他們確認」,控方和法官杜麗冰分別問及,另一訪問重點包括會見二人?黎否認並指已見過彭斯,他與特朗普不會有機會碰面,但「可能他(Simon)嘗試這樣做」。控方亦問及同日黎在香港會見參議員斯科特(Rick Scott),黎庭上稱只記得談及香港整體情况, 希望美方做些事幫忙,他對《法案》不感興趣,故《法案》不是討論範圍。

庭上原稱法案流於學術

Simon亦在10月8日信息稱美國眾議院將就《法案》投票,控方提出當時黎應知《法案》具體內容;黎否認。法官李運騰追問,黎不關心《法案》如何協助香港?黎表示《法案》是學術性,從不認為有效,因政客只做表面工夫。

法官李素蘭亦質疑,當時Simon甚至爭取會見特朗普,「你還想去到多盡(How much higher can you go?)」,黎反駁說「你認為有邏輯的不等於是我的看法」。杜官提到,《法案》11月生效,因此其實有人跟進下去,黎是否知道涉及制裁中港官員?黎承認原先說法有錯,他當時可能知道與制裁有關。

專欄指曾晤參院領袖

控方稱根據Simon信息,Simon似乎計劃訪美之行於10月21日開始,24日結束,27日《蘋果》刊登黎的專欄文章〈美國人想對我們說的話〉,內容提到「相信美國對中國的制裁能有效施壓,對爭取到香港普選也更有希望」、「今次我們有與參議院多數黨領袖麥康奈爾見面,我們覺得法案最終在參議院獲通過是相當樂觀的」。法官李素蘭指出,黎訪美時的確談及《法案》?黎同意,說「現在我看到文章就想起來了」。控方追問下,黎同意他支持《法案》,亦希望法案通過。

【案件編號:HCCC 51/22】

(黎智英案)