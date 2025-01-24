法官控方追問 黎智英認想制裁法案通過

明報記者

控方昨先展示2019年9月17日Mark Simon於黎智英、民主黨創黨主席李柱銘在內群組所發信息，當中稱「我被告知這次訪問由資深民主派組成的中等規模代表團，是最有成效和最有意義」。Simon提到他認為另一批赴美的「年輕朋友」未能發揮效用，引述美國報界人士覺得他們「有些不認真」，相信「民主運動的前輩」需來美國。黎供稱，「年輕朋友」應指張崑陽等學生領袖，「前輩」包括他自己、李柱銘、陳方安生、李卓人等，他確認根據信息，美國有人希望他前來。

助手信息提「大力游說」

控方另展示9月23日Simon於群組稱「我們將在參議院和眾議院大力游說」。黎供稱當時香港因《逃犯條例》處於危機當中，希望爭取兩院議員發聲支持香港。法官李運騰問，政府已宣布撤回修例草案，「危機」指什麼？黎表示當時社會仍有示威活動，港人希望爭取普選等。控方問，當時《法案》未生效，訪問目的包括要游說美國加快實施？黎回應，「我可以向你保證，我們從無在此方面做任何事」。

就Simon緊接在信息稱「特朗普和副總統（彭斯）能否抽空，要待他們確認」，控方和法官杜麗冰分別問及，另一訪問重點包括會見二人？黎否認並指已見過彭斯，他與特朗普不會有機會碰面，但「可能他（Simon）嘗試這樣做」。控方亦問及同日黎在香港會見參議員斯科特（Rick Scott），黎庭上稱只記得談及香港整體情况， 希望美方做些事幫忙，他對《法案》不感興趣，故《法案》不是討論範圍。

庭上原稱法案流於學術

Simon亦在10月8日信息稱美國眾議院將就《法案》投票，控方提出當時黎應知《法案》具體內容；黎否認。法官李運騰追問，黎不關心《法案》如何協助香港？黎表示《法案》是學術性，從不認為有效，因政客只做表面工夫。

法官李素蘭亦質疑，當時Simon甚至爭取會見特朗普，「你還想去到多盡（How much higher can you go?）」，黎反駁說「你認為有邏輯的不等於是我的看法」。杜官提到，《法案》11月生效，因此其實有人跟進下去，黎是否知道涉及制裁中港官員？黎承認原先說法有錯，他當時可能知道與制裁有關。

專欄指曾晤參院領袖

控方稱根據Simon信息，Simon似乎計劃訪美之行於10月21日開始，24日結束，27日《蘋果》刊登黎的專欄文章〈美國人想對我們說的話〉，內容提到「相信美國對中國的制裁能有效施壓，對爭取到香港普選也更有希望」、「今次我們有與參議院多數黨領袖麥康奈爾見面，我們覺得法案最終在參議院獲通過是相當樂觀的」。法官李素蘭指出，黎訪美時的確談及《法案》？黎同意，說「現在我看到文章就想起來了」。控方追問下，黎同意他支持《法案》，亦希望法案通過。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）