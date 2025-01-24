衛生署調查稱滿15歲者 每月暴飲比例增至2.7%

運動量未達標成人減10百分點

調查於2023年7月至11月進行，訪問逾4800名15歲或以上陸上非住院香港人口。結果顯示，14.8%年滿18歲者體能活動量未達世衛標準，即每周做最少150至300分鐘中等強度帶氧體能活動、最少75至150分鐘劇烈強度帶氧體能活動，或同等程度的中等和劇烈強度活動組合。不過，相關結果較上次調查的24.8%顯著改善，署方稱或與疫後復常有關。水果及蔬菜攝取量方面，97%的人攝取量不足，即每日食用少於世衛建議的400克或五份蔬果，與上次調查結果相若。

97%人水果蔬菜攝取量不足

預防疾病方面，是次調查中有46.2%的50至75歲市民曾接受大腸癌篩查，較上次調查的42.6%高，而曾接受子宮頸普查的25至64歲女士有49.8%，低於上次調查52.1%。署方呼籲符合資格者盡快參加政府資助的癌症篩查計劃。

政府表示會致力應對非傳染病，保障市民健康，包括在學校、工作場所等推廣健康生活模式；基層醫療署與地區康健中心及地區康健站亦為市民評估健康風險及配對家庭醫生。