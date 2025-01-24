越線迎頭撼客貨車 鐵騎士亡

駛出下斜S彎 轉入直路時出事

49歲非華裔死者持本港身分證，意外後頭部重傷昏迷，由接報到場救護員急救及初步包紮，再送往北大嶼山醫院，經搶救後證實不治。死者親友接獲警方通知，紛紛趕到醫院了解，眾人驚聞噩耗，相擁痛哭。

現場為東涌道近龍井頭一個S彎位，各有一條行車線往來東涌及長沙，時速限制50公里。昨早8時許，電單車駛過下斜左彎，轉入直路時越過路中雙白線，與駛至客貨車迎頭相撞。網上流傳車cam片段所見，意外後電單車翻側在客貨車前方，鐵騎士倒卧車旁，毫無反應，碎片相信為鐵騎士的鞋散落來回行車線。

警方到場封鎖部分行車線蒐證，客貨車頭損毁，擋風玻璃爆裂及穿了一個洞，47歲客貨車男司機及乘客沒有受傷，在場協助警方了解意外經過。涉事電單車嚴重損毁，前輪車鈴爆裂，警員在場詳細檢查電單車及頭盔，並量度車輛距離及拍照存檔，意外起因有待調查，案件交由新界南交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1344與調查人員聯絡。