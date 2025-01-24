承建商短中期信心下滑 三成料工程量不足生存

短期中期營商信心疫後新低

香港建造商會去年11月至12月向237間會員公司發問卷，約半數回應。調查顯示，受訪公司對業界長期（5年以上）前景信心評分達6.5。建造商會會長林健榮稱，現時私人投資的工程減少，政府工程亦無法完全填補缺口，導致工程量下跌；逾七成會員公司認為未來12個月最大經營困難是工程量不足。

翻查前年同期調查，近半數會員公司反映未來12個月面臨人力資源和資金周轉、主合約風險與法規相關問題；當時並無受訪承建商反映工程量不足。

近半指大工程動輒數十億 盼分拆招標

林健榮表示，長期而言，行業生態面臨大型工程招標趨勢及機制、人力資源老齡化兩大挑戰。現時大型工程採用「設計及建造」合約方式，即業主將項目交給單一實體全面負責直至項目完成。他說近半會員公司提及，大型工務工程動輒涉及數十億元，中小型承建商無法參與，期望政府能將大型工務工程項目分拆推出及招標，並改善程序以提高建築項目的審批效率。另外，他建議政府改善行業現金流、加快中期付款及改善預付款項程序。

林又稱，近八成會員公司認為建造業工人持續老化，人口又不斷減少，招工成本增加，亦有逾六成受訪公司表示工人老齡化會導致生產力下降，惟暫只有政府工程、超過10億元工程才可申請輸入勞工，此舉對現狀無幫助。

商會促放寬輸勞至部分私人工程

根據商會去年11月21日的建造業勞工需求調查，當日有逾3.7萬人開工，當中46%年過60歲。林健榮稱，現時每日地盤中有兩三千名勞工達70歲以上。他促請政府推動與內地勞工技術標準、技能及資格互認，放寬輸入外勞至部分私人工程，並容許引入地基鑽探工等急需人手的工種，令同一公司不同項目可靈活調配輸入勞工。此外，他認為應加強人力培訓，吸引更多年輕人入行。