去年203宗泄資通報升三成 專員：升幅放緩 將續宣傳

網民起底跌九成

公署：社會氣氛趨平和

私隱公署昨總結去年工作，共處理442宗「起底」個案，較前年減42%；其中涉及金錢、家人及感情糾紛共佔約七成，涉政見糾紛僅2.8%。鍾麗玲指，相比2021年及去年，政見糾紛分別佔整體起底17%及8%，歷年一直有下降趨勢，反映公署打擊起底工作成效顯著；而現時網上巡查發現相關起底信息大跌九成。她相信起大幅減少，主要因社會氣氛轉趨平和，以及與公署持續執法及宣傳教育有關。

政制及內地事務局長曾國衛前日（22日）曾表示，私隱公署研究修訂《個人資料（私隱）條例》，初步建議包括加重罰則；而政府正研調整修例建議，舉例可否分階段實施。鍾麗玲稱，去年徵詢持份意見時，有聲音關注若現時加重罰則或引入行政罰款機制，會否影響中小企營商負擔，公署與政府將「小心全盤審視」修訂方式及提出修例時間。

去年公司註冊處與消委會等先後發生資料外泄事故，被問到罰則是否涵蓋政府部門及公營機構，鍾表示會一籃子考慮，現正與政府商討，如有具體細節會徵詢立法會意見。

記者遭起底恐嚇投訴

一宗已轉介警方

記協早前表示，去年6至8月有數十名記者受不同滋擾及恐嚇，促請警方及私隱公署調查。被問到公署有否展開循規調查，鍾麗玲稱，公署就事件接獲兩宗投訴，其中一宗已轉介警方；另一宗無法再次聯絡投訴人，對方亦無再提供任何資料，故無法再跟進。