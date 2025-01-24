明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

樂施會泄資或涉55萬人 裁違私隱例 長期保存資料無銷毁 公署促兩月內糾正

【明報專訊】樂施會去年7月遭勒索軟件攻擊致資料外泄。個人資料私隱專員公署調查發現，樂施會逾330GB數據被竊，或影響約55萬人。報告稱樂施會保存部分個人資料超過實際所需時間，包括4000項7年前活動參加者資料。專員鍾麗玲認為，該會事前未採取足夠及有效措施保障資訊系統安全，亦無制訂適時銷毁超過保存期限資料，裁定違反《私隱條例》，前日已送達執行通知，要求兩個月內採取措施糾正違規事項。

樂施會：將訂資料保存期限

樂施會昨回覆本報查詢時稱，就公署要求訂立個人資料保存政策的做法表示完全理解，認同以往做法存不足，正按執行通知建立相關政策，訂明資料保存期限銷毁過期資料程序及加強內部監控等。該會稱高度重視事件，事後實施改善措施加強整體系統安全，包括升級至最新版本防火牆及定期進行安全威脅偵測等。

公署調查發現，黑客以「暴力攻擊」及利用防火牆嚴重漏洞，執行遠端程式碼及指令，控制一個資訊科技測試人員帳戶，繼而在樂施會系統放置勒索軟件「DarkHack」，導致系統內檔案及資料被加密及竊取。該會共37台伺服器及24台工作電腦或手提電腦被入侵，包括捐款者資料庫及毅行者網站資料庫等。

估計受影響包括逾52萬名捐款者、逾8.8萬名活動參加者及近8000名義工等，該會稱除去重複數字後，估計涉及人數約55萬，涉及資料包括姓名、身分證號碼或副本、地址及信用卡號碼等。

無更新防火牆 偵測異常無行動

報告列出7項導致資料外泄主因，包括樂施會自前年6月起未有更新防火牆，令兩項嚴重漏洞未有修補，亦無啟用多重認證功能。公署透露該資訊系統曾偵測到異常登入嘗試，但該會無採取有效行動。公署亦認為，樂施會對資訊系統保安評估不足，相關政策有欠具體。

研修例要求設保存期限政策

私隱署首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙稱，樂施會保存個人資料太久，包括600項於2021年至去年活動落選者資料、50項顧問個人資料，而顧問已完成服務逾7年。被問到樂施會有否訂立資料保存期限，私隱專員鍾麗玲稱，調查發現該會不時檢查需否保存現有資料，惟無就資料保存期限制定書面政策，情况不理想。當局正研究修訂私隱條例，方案包括要求資料使用者制定個人資料保留時限政策，以及設強制通報資料外泄機制等。

綠色建築議會公告

逾6000從業員資料 暗網圖售

另外，香港綠色建築議會昨發出公告，稱有綠色建築從業員個人資料未經授權於暗網意圖出售，涉及6666人姓名、公司及手提電話等資料，初步調查懷疑外判服務供應商系統遭黑客入侵，該會已即時關閉平台及通知受影響者，報案及通報私隱公署。

相關字詞﹕資料外泄 黑客攻擊 個人資料（私隱）條例 個人資料私隱專員公署 樂施會

上 / 下一篇新聞

元朗兇案兩人潛泰遭遣返 警伴回港拘捕 港另逮兩人全屬黑幫
元朗兇案兩人潛泰遭遣返 警伴回港拘捕 港另逮兩人全屬黑幫
管有3D打印槍件交收子彈 兩男認藏械
管有3D打印槍件交收子彈 兩男認藏械
警專家試組裝 部件散落射不出彈
警專家試組裝 部件散落射不出彈
港婦小樽闖軌拍照遭撞斃
港婦小樽闖軌拍照遭撞斃
邵家臻2‧15安息禮 立法會發訃聞
邵家臻2‧15安息禮 立法會發訃聞
毛樂禮：當局權愈大，行使愈要謹慎 接掌大律師公會 稱將留意23條案件
毛樂禮：當局權愈大，行使愈要謹慎 接掌大律師公會 稱將留意23條案件
美商會：八成半企業冀港府聚焦經濟非國安
美商會：八成半企業冀港府聚焦經濟非國安
關鍵設施草案 保安局：不會列明私隱相關原則
關鍵設施草案 保安局：不會列明私隱相關原則
國安處帶走兩民研職員助查
國安處帶走兩民研職員助查
多3白衣人認暴動 囚56至63月 官：當晚有人受傷程度超乎案情
多3白衣人認暴動 囚56至63月 官：當晚有人受傷程度超乎案情
高拔陞7月退休 稱醫局漸復蘇是時候 局方將找獵頭公司 病人組織憂影響改革促聘繼任
高拔陞7月退休 稱醫局漸復蘇是時候 局方將找獵頭公司 病人組織憂影響改革促聘繼任
水壺贈窮鄉物無所用 悟助養非止出錢
水壺贈窮鄉物無所用 悟助養非止出錢
早知宣明會錢投社區非兒童 助養風波無損信心
早知宣明會錢投社區非兒童 助養風波無損信心
首宗不遵競委權力案 受查公司員工控毁證
首宗不遵競委權力案 受查公司員工控毁證
去年203宗泄資通報升三成 專員：升幅放緩 將續宣傳
去年203宗泄資通報升三成 專員：升幅放緩 將續宣傳
承建商短中期信心下滑 三成料工程量不足生存
承建商短中期信心下滑 三成料工程量不足生存
越線迎頭撼客貨車 鐵騎士亡
越線迎頭撼客貨車 鐵騎士亡
衛生署調查稱滿15歲者 每月暴飲比例增至2.7%
衛生署調查稱滿15歲者 每月暴飲比例增至2.7%
法官控方追問 黎智英認想制裁法案通過
法官控方追問 黎智英認想制裁法案通過
助手曾赴美國安委會議 黎：有什麼大不了
助手曾赴美國安委會議 黎：有什麼大不了
運物局：將審視灣區航空航班編配
運物局：將審視灣區航空航班編配
黑幫滲中介公司 誘外傭賣戶口洗錢 21人被捕 包括兩僱傭公司東主
黑幫滲中介公司 誘外傭賣戶口洗錢 21人被捕 包括兩僱傭公司東主
潮行GBA：花燈初上
潮行GBA：花燈初上
灣區手記：南沙聯絡線 ／文：尚東美
灣區手記：南沙聯絡線 ／文：尚東美
【Emily】老闆退休 中環粥麵老店羅富記告別
【Emily】老闆退休 中環粥麵老店羅富記告別
【Emily】東岸板道西段周日開 堅城通北角
【Emily】東岸板道西段周日開 堅城通北角
【Emily】走入明報印刷房 江蘇大學生了解港傳媒業
【Emily】走入明報印刷房 江蘇大學生了解港傳媒業
【Emily】地署電子地圖 主力推廣單車遊
【Emily】地署電子地圖 主力推廣單車遊
【Emily】話維園花市幾旺 曾鈺成現身撐培僑
【Emily】話維園花市幾旺 曾鈺成現身撐培僑