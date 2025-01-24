樂施會泄資或涉55萬人 裁違私隱例 長期保存資料無銷毁 公署促兩月內糾正

樂施會：將訂資料保存期限

樂施會昨回覆本報查詢時稱，就公署要求訂立個人資料保存政策的做法表示完全理解，認同以往做法存不足，正按執行通知建立相關政策，訂明資料保存期限銷毁過期資料程序及加強內部監控等。該會稱高度重視事件，事後實施改善措施加強整體系統安全，包括升級至最新版本防火牆及定期進行安全威脅偵測等。

公署調查發現，黑客以「暴力攻擊」及利用防火牆嚴重漏洞，執行遠端程式碼及指令，控制一個資訊科技測試人員帳戶，繼而在樂施會系統放置勒索軟件「DarkHack」，導致系統內檔案及資料被加密及竊取。該會共37台伺服器及24台工作電腦或手提電腦被入侵，包括捐款者資料庫及毅行者網站資料庫等。

估計受影響包括逾52萬名捐款者、逾8.8萬名活動參加者及近8000名義工等，該會稱除去重複數字後，估計涉及人數約55萬，涉及資料包括姓名、身分證號碼或副本、地址及信用卡號碼等。

無更新防火牆 偵測異常無行動

報告列出7項導致資料外泄主因，包括樂施會自前年6月起未有更新防火牆，令兩項嚴重漏洞未有修補，亦無啟用多重認證功能。公署透露該資訊系統曾偵測到異常登入嘗試，但該會無採取有效行動。公署亦認為，樂施會對資訊系統保安評估不足，相關政策有欠具體。

研修例要求設保存期限政策

私隱署首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙稱，樂施會保存個人資料太久，包括600項於2021年至去年活動落選者資料、50項顧問個人資料，而顧問已完成服務逾7年。被問到樂施會有否訂立資料保存期限，私隱專員鍾麗玲稱，調查發現該會不時檢查需否保存現有資料，惟無就資料保存期限制定書面政策，情况不理想。當局正研究修訂私隱條例，方案包括要求資料使用者制定個人資料保留時限政策，以及設強制通報資料外泄機制等。

綠色建築議會公告

逾6000從業員資料 暗網圖售

另外，香港綠色建築議會昨發出公告，稱有綠色建築從業員個人資料未經授權於暗網意圖出售，涉及6666人姓名、公司及手提電話等資料，初步調查懷疑外判服務供應商系統遭黑客入侵，該會已即時關閉平台及通知受影響者，報案及通報私隱公署。