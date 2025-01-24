潮行GBA：花燈初上

明報記者 司徒聰穎

大灣區燈會以「光耀神州華彩灣區」為主題，結合「世界非遺」中國春節與「國家非遺」四川自貢燈會。燈會在蒲洲花園、天后宮、濱海公園3個景區舉行，設有218組燈景，共用逾1萬盞彩燈。燈景除有傳統春節主題，亦有以大灣區、一帶一路為題的燈景，包括重現港珠澳大橋的《盛世同心》、突出香港風光的《香港花牌》。另有切合年輕人口味的燈景，例如挾國產3A遊戲大作《黑神話：悟空》熱潮的原創花燈《齊天大聖》。

大灣區燈會每日下午3時半至晚上10時半開放，另需注意下周二（28日）當天閉園。入園須實名購票，每張售價128至168元（人民幣，下同），另有學生票、長者票及家庭套票出售。此外，即日起至下周一（27日）每日將推出1萬張68元「特價早鳥票」。有關燈會交通及購票詳情，可見微信公眾號「大灣區燈會」或「廣州南沙發布」。

除了大灣區燈會，其他地區燈會亦陸續舉行。廣州越秀公園的燈會以「花開越秀，遇見錦鯉」為主題，其中位於大門的《鳳冠華燈》，整頂鳳冠包含50顆巨型珍珠、56顆碩大寶石，整體高度將逾7層高。位於深圳的文博宮燈會，以「華燈旖夢山海奇觀」為主題，共設26組賞燈區，包括《巨財降臨》、《巨蛇來到》等；佛山古鎮燈會今年的主燈組「如意靈蛇．福祿常在」設在八圖里，位於祖廟的嶺南天地也有各式蛇年新春主題花燈。

花市方面，廣州及深圳各區花市這幾天已陸續開始。另外下周三（29日，大年初一）晚上8時廣州白鵝潭大灣區藝術中心將舉行煙花匯演。