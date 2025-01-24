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港聞

港聞二

首宗不遵競委權力案 受查公司員工控毁證

【明報專訊】2019年9月，競爭事務委員會持法庭手令搜查一所清潔服務公司，其間該公司女職員涉從電腦刪除調查相關檔案及資料，被控一項「銷毁及處置文件」罪，為首宗涉及不遵從競委會調查權力的刑事案件。案件昨在西九龍裁判法院開審，競委會人員供稱，曾向被告展示涉案搜查令逾一兩分鐘，遭辯方質疑無向被告解釋搜查令內容，競委會人員強調有向被告指出搜查令針對涉案公司。

辯方稱無解釋搜查令 調查員否認

被告雷妙貞（53歲，報稱文員）被控2019年9月23日在位於荃灣有線電視大樓內的香港工商清潔服務有限公司，身為香港工商清潔服務有限公司僱員，被要求向競委會提交由高院原訟庭同年9月18日發出的「進入搜查令」下的文件，故意或忽視後果處置和隱藏香港工商清潔服務有限公司根據手令須向競爭事務委員會提交的5份文件。

被告沒提供架構圖 競委求見「真負責人」

時任競委會調查組主管彭慧深供稱，2019年9月18日，競委會取得搜查令調查香港工商清潔服務有限公司，至案發當日上午約9時半，她和隊員前往該公司辦公室調查。彭憶述，當時他們向負責應門一位「貌似清潔姐姐」的女士表明身分及希望找公司負責人鄭業釗，該女士稱鄭不在場，之後競委會人員被引領到公司會議室，跟時任人力資源部主管的被告見面。

晤董事解釋疑涉「圍標」 需檢資料

就見面過程，彭慧深說有向被告展示搜查令，但被告無法提供公司組織架構圖等，令她無法信納被告是公司負責人，遂要求跟公司「真正的負責人」見面解釋搜查令內容。彭又提及，當時她「靈機一觸」，想起早前負責應門「貌似清潔姐姐」的女士，向被告問及該人身分，被告回應說該人為陳明珠。

彭稱，根據競委會調查，陳明珠是涉案香港工商清潔服務有限公司董事，於是要求跟對方見面，至上午約10時，她在會議室跟陳見面，向對方解釋搜查令內容，並提及涉案清潔公司懷疑「圍標」，競委會要檢取相關文件和資料。案件今續。

【案件編號：WKCC 3800/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 銷毀及處置文件罪 競爭事務委員會

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