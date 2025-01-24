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港聞

港聞二

早知宣明會錢投社區非兒童 助養風波無損信心

【明報專訊】重複收到同一張助養兒童相片、驚見助養兒童好煙酒、與跑車合照，宣明會早年捲入助養兒童風波，但兩名助養人說沒影響他們對宣明會的信心。李婉君表示，新聞出現前曾隨宣明會到訪柬埔寨，親證該會工作如何改善一個兒童、家庭，以至社區生活條件，「我親眼見錢（捐款）是適得其所地用」。

2021年有助養人稱幾年重複收到助養兒童同一張相片，懷疑受騙，宣明會當時稱人為失誤、貼錯照片。翌年有助養人稱發現其助養兒童於社交平台發布煙酒、跑車相，宣明會曾拍片解畫，說資源投放於社區非直接給助養兒童，引起質疑。

房志剛說，他助養前蒐集過資料，知道宣明會將資源放於社區，同意這樣能令社區持續發展、幫到區內兒童，「就算給他（助養童）錢，但他所在地無學校，給錢也沒用」。他表明在乎捐款有否用得其所，他定期細閱助養童的信件及宣明會刊物，相信「宣明會一直做實事，不能夠一竹篙打一船人」。

近年捐款大跌 稱財政仍穩健

據宣明會年報，2023年總善款約6.46億元，較2018年的9.21億元大減，當中公眾捐款也由2018年7.86億元下滑至2023年的4.60億元。宣明會捐助服務總監朱潔嫺稱，近年慈善團體籌款數字普遍下降，相信涉一籃子因素如移民、經濟未復蘇。該會補充資料料本年度籌款也受影響，但該會目前財政狀况仍穩健。

相關字詞﹕經濟 移民 捐款 兒童 柬埔寨 宣明會 助養

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