水壺贈窮鄉物無所用 悟助養非止出錢

50歲的李婉君自大學畢業便透過宣明會助養兒童，從職場新鮮人到成為母親，目前助養9名兒童。每次收到該會寄來信件及相片，她都會與子女分享，23歲長女近年也開始助養。李說以往不理解助養意義，直至隨宣明會兩訪柬埔寨才有體會。

親訪柬埔寨 始知當地無自來水

李憶述，2019年首次到訪，當時送給助養童的禮物中，有兩個專為其父母買的保溫壺，到埗卻發現住處無自來水，每數日要到遠處打水，保溫壺對他們無用處，「原來真正想幫人，要先花時間聆聽觀察，了解對方需要」。她去年初再訪，改為按助養童喜好送上足球。

這趟探訪，她也留意到助養童家已有廁所，雖仍未有自來水，但打水處已較近，家中也種有棕櫚樹，果實、樹葉織成的工具能提供穩定收入。經兩次探訪，她相信宣明會的區域發展項目能按不同社區需要提供支援：「以前當是普通捐款，感受不深，直至探訪才真正知道助養兒童得到什麼幫助。」

探助養童遇颱風 捐款助修屋

45歲的房志剛10餘年來助養過兩名兒童，他也同意幫人非靠捐錢就能成事。他自身有先天殘疾，但受益於良好醫療及教育，現能自給自足，故很重視兒童的醫療和教育機會。他去年5月隨宣明會訪孟加拉，見過該會訓練的青少年以英語匯報，「很有成果，他們之前都是街童，很有激勵性」。

房透露，在當地與其助養的女孩見面過程一波三折，到埗即遇颱風，當地水浸，女孩家屋頂吹塌，想到對方一家忙於應對風災仍抽空見面，他甚感動。房後來趁女孩生日，經宣明會作特別捐款，助其一家購買鋅片修補屋頂，「這度身訂做捐款讓我真的幫助到她最有需要的部分，我也有得着」。

見證成長推動持續助養 「像女兒一樣」

雖然與女孩僅見一面，但房志剛說，多年來從書信中看着女孩由最初只能畫畫表心意，到寫孟加拉文、再以英語單字傳意，如同見證其成長，也推動他持續助養，「在我心目中，她真的像我女兒一樣」。

明報記者 江麗盈