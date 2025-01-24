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高拔陞7月退休 稱醫局漸復蘇是時候 局方將找獵頭公司 病人組織憂影響改革促聘繼任

【明報專訊】現年59歲的醫管局行政總裁高拔陞7月底約滿後退休，不尋求續任，醫管局內務會議昨通過展開招聘，冀未來半年完成。高昨於傳媒茶敘稱，多番思考並與醫衛局、醫管局大會商量後決定離任，認為醫管局在新冠疫後逐漸復蘇，「時機差不多」。但醫管局才剛改革，他說公營醫療體系每隔數年便有較大力度全面檢討，永無最合適離開時機。有病人組織認為高離任難免影響改革落實，期望盡快聘請接任人順利交接。

本身是老人科專科醫生的高拔陞服務公營醫療體系逾30年，他2019年8月出任醫管局行政總裁，2022年續任3年，今年7月底屆滿（見表）。醫管局內務會議昨通過展開行政總裁招聘，已委任遴選委員會敲定招聘及遴選細節，包括薪酬待遇建議，將聘獵頭公司。

被問改革剛開始 稱每數年便有全面檢討

高拔陞昨無直接回應何時決定離任，稱3年前續任後經長時間反覆思考，認為一般公職出任6年差不多，考慮個人、家庭和醫管局後決定不再續任。他說曾與醫衛局等多次討論，認為醫管局疫後逐漸恢復，全球招聘醫護、與內地合作和智慧醫療發展等方面已穩定，是好時機宣布離任。

公立醫院去年連生事故，醫衛局長盧寵茂責成醫管局全面檢討，同年底成立改革委員會落實31項改善建議，包括高層問責。被問到曾否被醫衛局要求離任，高稱「他（盧寵茂）提出過想我留低」，強調有持續溝通。至於醫管局剛開始落實改革措施，現時離開是否合適，他稱成熟醫療系統不會有石破天驚改變，改革是持續進行，醫管局過去每隔數年便有較大力度的全面檢討，永無合適的離開時機，餘下任期會繼續推動改革。

或重返臨牀嘗試教育 未接正式邀請

被問任內最難挑戰，高拔陞稱自然想起疫情，但不認為是挑戰，而是珍貴人生經歷、學習和反思機會。提到未來餘下半年工作，他稱會加強病人為本服務，以及加強推動和諧工作文化，冀病人和職員在醫管局開心和互相尊重。退休後則會先放假休息，之後重返臨牀工作和嘗試醫學教育，傳承醫院管理、公共行政和臨牀經驗，惟暫未有醫學院或其他院校正式邀請。

醫管局主席范鴻齡透過新聞稿表示惋惜，「過去幾個月，我一直多番挽留，可惜仍事與願違」，但尊重高拔陞決定並感謝他一直盡心盡力服務病人。盧寵茂發稿表示高度肯定和感謝高的貢獻，指他領導醫管局應對每一波疫情的難關，並大力推動提升公營醫療系統管理和效率等。

林志釉讚謙卑勤力 惟事故頻仍責無旁貸

香港病人政策連線主席林志釉形容高謙卑和勤力，惟近年公院事故頻生，作為高層責無旁貸，關注離任會否影響醫管局落實改革，認為局方應提早部署招聘。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，高溝通能力及親和力足，願聽病人意見，惟上任即面對社會事件和疫情，目前本是好時機繼續大力發展，對離任可惜，又預計接任人將面對醫療成本持續提升、銜接基層醫療等大挑戰。

立法會醫衛界議員林哲玄稱，高任內很多挑戰，能凝聚醫管局上下齊心，認為他樂聽意見及隨和。林認為醫管局是團隊工作，高層離任對落實改革影響不大。公共醫療醫生協會副會長郭宏駿認為高任內盡力，帶領醫管局渡過疫情難關，表現「合格有餘」，期望接任者繼續多聽前線意見。

相關字詞﹕高拔陞 醫管局

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