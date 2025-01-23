公屋戶離港3年兼轉租 靠舉報始揭 另一宗17年未報物業抽查方露饀 申訴署促增懲濫用

房署多次家訪無果但未查 兩年後始發信收回

公署揀選分別涉及房屋署及房協的5宗及4宗濫用公屋個案。房署2023年4月接獲網上舉報，發現有公屋戶主離港回海外家鄉定居，於2019年7月1日至2023年7月12日的1473天中有1220日不在港。房署調查期間突擊訪查15次，只曾兩次見非戶籍者出入，及後確認受查單位於網上出租。而公署調查亦發現，房署2021年11月曾因戶主欠租而發出遷出通知書，當時亦多次致電或上門家訪但未能接觸戶主，均屬濫用公屋徵兆，惟房署未及早調查。房署及後於2023年8月發出遷出通知書，同年12月收回單位，其間亦有非戶籍者於單位居住。

陳積志認為，上述公屋戶利用公共資源牟利，房署需耗時逾5個月才收回單位，但租戶在此期間卻可繼續出租，後果只是交還單位而毋須負刑責，代價可謂極輕微。

擁3物業無報者判緩刑罰1.2萬

另一宗房委會個案為租戶由2005至2022年未申報物業及收入。該單位原戶主離世後，其妻2015年申請轉為新戶主，新戶主及兒子按「富戶政策」於2022年4月的申報周期申報入息及資產，2022年9月被電腦隨機抽中深入調查。2023年2月，房署善資組完成調查，根據土地註冊處紀錄，發現新戶主在港擁有3項住宅物業紀錄，顯示其自2005年起沒在申報表申報物業及租金收入，房署多年卻因財政及資源考慮未就申報內容查冊。房署2023年3月31日向新戶主發出遷出通知書、追回少收租金及檢控。新戶主最後判囚6周、緩刑12個月，罰款1.2萬元。

房協戶丟空兩年方揭 倘與水署溝通可早悉

至於房協個案，有戶主及兒子2020年10月2日離港並丟空單位，後來因戶主2022年3月起欠租才揭發，房協辦事處3至5月期間多次致電及致函戶主及兒子，多次上門拍門無人應門，並發現單位水電表讀數無明顯跳動。房協遂於3月中旬向入境處索取兩人出入境紀錄，顯示戶主及兒子2020年10月至2022年3月期間離港。房協於2022年12月23日收回單位。

公署稱，若房協2023年前已跟水務署建立溝通機制，及早知道租戶用水異常，再加上進一步蒐證，便可更早收回單位。

檢控率偏低 房會委員：刑事化後有望提高

調查報告又指出，房委會過去就濫用公屋個案檢控比率偏低（見另稿）。房委會資助房屋小組委員兼立法會議員梁文廣預料，日後將嚴重濫用公屋行為刑事化、延長虛假陳述罪的檢控時效後，可有效提高檢控比率，但強調不應以檢控數字為指標，打擊濫用公屋最終目標應是釋出公共房屋資源予有需要者。政府消息稱，房署接獲舉報及投訴多不具名，部分難以追查，故不可與執法部門個案檢控率比較。

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