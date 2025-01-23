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港聞

港聞二

38年前狎繼女 退休的士司機囚26月

【明報專訊】六旬退休漢被指1986至1987年期間，在家中先後5次非禮時年約10歲繼女，事隔35年後事主向輔導員揭發事件。退休漢早前承認4項非禮罪，昨日在區院判刑。法官判刑指出，本案涉違反誠信，被告與事主年齡亦有很大差距，連串行為侵犯事主及令事主受辱，考慮各種因素後判處被告入獄26個月。

被告C.Y.S（現69歲，退休者）與事主X為繼父女關係，案發時被告31歲，X約10歲。案情指，1986年某天被告兩度在家中撫摸X的胸部5至10分鐘，令X害怕；一個月後被告再次撫摸X的胸部，更脫去其內褲，用毛巾抹拭X的陰部；翌年某天，被告抓X的胸部以弄醒X去上學；至2022年X向輔導員揭發事件。

求情稱妻流產 侵事主紓壓

法官判刑時引述辯方求情，稱被告退休前當的士司機，案發時因為對妻子的流產感到壓力，才藉侵犯X來紓壓。當時X將事件告知母親，被告遂停止侵犯X，往後日子盡心向X供書教學，心理報告顯示被告沒有戀童癖及重犯機率低。

法官表示，本案涉違反誠信，案發時兩人年齡有很大差距，加上被告向X作出一連串侵犯，每次侵犯行為都變本加厲，令X受辱。X現患有思覺失調症，雖然無證據顯示其精神病與本案有關，但亦不能忽視本案對X造成的心理創傷。考慮以上因素及被告認罪可獲減刑，判囚26個月。

【案件編號：DCCC 1157/23】

相關字詞﹕區域法院 繼父 非禮

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