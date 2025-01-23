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港聞二

房會9商場無西醫診所 招租三度流標

【明報專訊】現時房委會轄下55個商場共有61間西醫診所，惟當中有9個商場無西醫診所，部分商場安排3次招標仍未能租出，其後租予其他行業。房屋局長何永賢解釋，房委會在安排出租商業單位時，會優先考慮醫務診所行業，亦會主動聯絡香港西醫公會及香港醫學會等，以便通知醫生會員，惟商舖最終能否出租作西醫診所用途，仍取決於服務提供者的各項考量因素，例如診所地點、營運成本、目標客群等而作出的商業決定。

該9個「零西醫」商場包括象山商場、安基商場、天恩商場、石排灣商場、天晴商場、屏欣商場、麗翠商場、和田商場及業旺商場。工聯會立法會議員陳穎欣擔心，屋邨沒設西醫的居民需跨區求診，或集中到區內其他西醫診所求醫，增加輪候時間，造成不便。

何永賢昨以書面回應立法會議員提問稱，現時房委會55個商場共有61間西醫診所，約八成商場均有1間或以上診所，加上房委會轄下公共屋邨其他商業單位的16間西醫診所，房委會的零售設施合共有77間西醫診所。

何永賢：一直優先招租西醫

主動聯絡潛在診所

何稱，房委會一向按商業原則出租轄下商業單位，一般通過招標方式出租，並以市值訂定租金水平，房委會理解屋邨居民對醫療診症服務的需求，因此在安排出租商業單位時，會優先考慮醫務診所行業，亦會主動聯絡曾就相同行業競投但未能成功的潛在商戶，當中包括西醫診所。

相關字詞﹕屋邨診所

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