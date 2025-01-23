消防設施推一站式驗收 審批快1/3 處方3月建統籌辦公室 內部調配整合人手

消防處昨日在年結記者會公布3月成立驗收統籌辦公室。楊恩健稱以往建築師遞交檢測報告等文件需7至8天，處方收妥後才可在現場驗收，日後將製作參考清單，供建築師確保符合要求才遞交；另使用三維光學雷達掃描儀等，確保現場需安裝的消防裝備與獲批圖則位置相符。

誤鳴增 火警召喚升4.8%

消防處去年接獲約3.8萬宗火警召喚，按年升約4.8%，主要因火警鐘誤鳴增。去年佐敦華豐大廈三級火後，處方對約千幢火警風險較高舊式商住樓宇巡查約8200次，發出8661張消除火警危險通知書，逾半與防煙門違規有關；5991張已到期通知書中，逾九成已獲遵辦。今年首季成立「消防處樓宇改善特別職務隊」，每年將主動巡查1800幢舊式樓宇。

代辦大廈改善消防工程

目標明年完成10廈先導計劃

立法會去年通過《消防安全（建築物）條例》修訂草案，賦權消防處及屋宇署代辦消防改善工程。楊恩健透露，諮詢委員會成立後將釐定代辦準則，處方再選10幢樓作先導計劃。他預計政府聘請的顧問今年第二季會完成勘察，處方第三季完成圖則審批；承辦商第四季展開工程提升消防設備，期望明年上半年能完成10宗代辦工程。消防處預計每年代辦20至60幢舊樓改善工程，楊稱因招標金額大及需時較長，會同步展開其他舊樓招標工程，期望先導計劃完成前，啟動往後代辦工程工作。

接受火災風險舉報 不設獎賞

消防處即將推出火警危險投訴平台，以便市民提交及查詢火警危險投訴個案。楊稱市民未必需提交圖片，應用程式分類投訴後會自動轉介到相關組別處理，未考慮設獎賞機制。

另外，去年《財政預算案》提出財政整合計劃，各政策局及部門連續3個財政年度，每年削減1%經常開支。楊稱因應政府資源緊絀，處方將更審慎理財，配合政府整體資源運用，如驗收統籌辦公室沒用額外資源，是調配現有資源開設；不同組別會優化工作程序，其中審批舊式樓宇消防設備的改善工程會細分四階段以提升效率。

今年消防處料各職系招募340多人。處方前年12月起調整入職視力及體能測試要求，包括容許戴眼鏡接受測試及修訂體能測試項目。以消防隊長為例，去年投考人數增約31%，取錄人數比例約59%，較以往四成多。副處長（行動）黃鎮業稱，體能測試修訂後平均及格率由66%升至86%；初步需戴眼鏡做視力測試考生佔約一成，舉例有99名消防隊長投考者需戴眼鏡，其中10人需視力測試，部分已開始受訓。