明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

消防設施推一站式驗收 審批快1/3 處方3月建統籌辦公室 內部調配整合人手

【明報專訊】消防處今年3月將成立「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」，藉引入科技等加快樓宇驗收流程，消防處長楊恩健希望常規項目及公屋驗收工作由52個工作天，分別減至35及22個工作天，並料整體驗收時間縮減三分之一。辦公室會整合現時驗收組別人手，以及內部調配高級消防區長及消防區長各一。

消防處昨日在年結記者會公布3月成立驗收統籌辦公室。楊恩健稱以往建築師遞交檢測報告等文件需7至8天，處方收妥後才可在現場驗收，日後將製作參考清單，供建築師確保符合要求才遞交；另使用三維光學雷達掃描儀等，確保現場需安裝的消防裝備與獲批圖則位置相符。

誤鳴增 火警召喚升4.8%

消防處去年接獲約3.8萬宗火警召喚，按年升約4.8%，主要因火警鐘誤鳴增。去年佐敦華豐大廈三級火後，處方對約千幢火警風險較高舊式商住樓宇巡查約8200次，發出8661張消除火警危險通知書，逾半與防煙門違規有關；5991張已到期通知書中，逾九成已獲遵辦。今年首季成立「消防處樓宇改善特別職務隊」，每年將主動巡查1800幢舊式樓宇。

代辦大廈改善消防工程

目標明年完成10廈先導計劃

立法會去年通過《消防安全（建築物）條例》修訂草案，賦權消防處及屋宇署代辦消防改善工程。楊恩健透露，諮詢委員會成立後將釐定代辦準則，處方再選10幢樓作先導計劃。他預計政府聘請的顧問今年第二季會完成勘察，處方第三季完成圖則審批；承辦商第四季展開工程提升消防設備，期望明年上半年能完成10宗代辦工程。消防處預計每年代辦20至60幢舊樓改善工程，楊稱因招標金額大及需時較長，會同步展開其他舊樓招標工程，期望先導計劃完成前，啟動往後代辦工程工作。

接受火災風險舉報 不設獎賞

消防處即將推出火警危險投訴平台，以便市民提交及查詢火警危險投訴個案。楊稱市民未必需提交圖片，應用程式分類投訴後會自動轉介到相關組別處理，未考慮設獎賞機制。

另外，去年《財政預算案》提出財政整合計劃，各政策局及部門連續3個財政年度，每年削減1%經常開支。楊稱因應政府資源緊絀，處方將更審慎理財，配合政府整體資源運用，如驗收統籌辦公室沒用額外資源，是調配現有資源開設；不同組別會優化工作程序，其中審批舊式樓宇消防設備的改善工程會細分四階段以提升效率。

今年消防處料各職系招募340多人。處方前年12月起調整入職視力及體能測試要求，包括容許戴眼鏡接受測試及修訂體能測試項目。以消防隊長為例，去年投考人數增約31%，取錄人數比例約59%，較以往四成多。副處長（行動）黃鎮業稱，體能測試修訂後平均及格率由66%升至86%；初步需戴眼鏡做視力測試考生佔約一成，舉例有99名消防隊長投考者需戴眼鏡，其中10人需視力測試，部分已開始受訓。

相關字詞﹕火警危險投訴平台 華豐大廈三級火 消防安全建築物條例 消防處 新建消防設施一站式驗收統籌辦公室

上 / 下一篇新聞

公屋戶離港3年兼轉租 靠舉報始揭 另一宗17年未報物業抽查方露饀 申訴署促增懲濫用
公屋戶離港3年兼轉租 靠舉報始揭 另一宗17年未報物業抽查方露饀 申訴署促增懲濫用
近7年檢控率5%內 不少發現時已逾期
近7年檢控率5%內 不少發現時已逾期
房協富戶政策 擬5年涵蓋全租戶
房協富戶政策 擬5年涵蓋全租戶
樓上吧消遣後登的士 4車截擊 兩男元朗遭十數人追斬 一死一傷
樓上吧消遣後登的士 4車截擊 兩男元朗遭十數人追斬 一死一傷
12電騙涉款150萬專呃長者 中年漢收「保釋金」被捕
12電騙涉款150萬專呃長者 中年漢收「保釋金」被捕
黎指逃犯條例非單為謀殺案 「否則不會有百萬人上街」
黎指逃犯條例非單為謀殺案 「否則不會有百萬人上街」
倡美撤中共港府領導子女簽證 黎認態度變強硬
倡美撤中共港府領導子女簽證 黎認態度變強硬
涉fb發煽動信息 巴士技工還押3月訊
涉fb發煽動信息 巴士技工還押3月訊
月入不足1.01萬 倡僱員免供MPF 消息稱積金局諮詢上調門檻 入息上下限各升3000
月入不足1.01萬 倡僱員免供MPF 消息稱積金局諮詢上調門檻 入息上下限各升3000
先吸加味捲煙中學生 成癮高原味兩倍 煙委會指無助戒煙 糖衣毒藥
先吸加味捲煙中學生 成癮高原味兩倍 煙委會指無助戒煙 糖衣毒藥
7．21林卓廷求情稱沒預謀 官質疑非無名者無悔意
7．21林卓廷求情稱沒預謀 官質疑非無名者無悔意
一被告任職投行 因案被炒轉行
一被告任職投行 因案被炒轉行
發還重裁白衣人案不重召證人
發還重裁白衣人案不重召證人
英外相晤遭通緝鍾劍華4人 中方譴責干涉內政 國安處帶走鍾弟妹助查
英外相晤遭通緝鍾劍華4人 中方譴責干涉內政 國安處帶走鍾弟妹助查
輸錢毆雀腳致盲 兩青年認罪候懲 一人柙中受傷需動手術
輸錢毆雀腳致盲 兩青年認罪候懲 一人柙中受傷需動手術
體育園明上班日動員6.3萬人演練 近八成由公務員調派 當局指示盡量減少影響公共服務
體育園明上班日動員6.3萬人演練 近八成由公務員調派 當局指示盡量減少影響公共服務
灣航撤128航班涉5500客 經營欠佳停飛首爾
灣航撤128航班涉5500客 經營欠佳停飛首爾
許正宇：需求隨經濟變化 儲備不宜劃線
許正宇：需求隨經濟變化 儲備不宜劃線
房會9商場無西醫診所 招租三度流標
房會9商場無西醫診所 招租三度流標
38年前狎繼女 退休的士司機囚26月
38年前狎繼女 退休的士司機囚26月
活在灣區：北上行花市辦年貨 深圳選擇多
活在灣區：北上行花市辦年貨 深圳選擇多
活在灣區：富邦信用卡享128元優惠
活在灣區：富邦信用卡享128元優惠
活在灣區：WeChat Pay HK送額外積分
活在灣區：WeChat Pay HK送額外積分
去年217宗資料外泄 6年新高涉近144萬人
去年217宗資料外泄 6年新高涉近144萬人
【Emily】受訪恒大 麥玲玲：港起碼3年才脫困
【Emily】受訪恒大 麥玲玲：港起碼3年才脫困
【Emily】政府檢討本地生定義 尚海龍：貿然改變礙高才來港意欲
【Emily】政府檢討本地生定義 尚海龍：貿然改變礙高才來港意欲
【Emily】釣魚電郵演習 揭「中招」企業反增
【Emily】釣魚電郵演習 揭「中招」企業反增
【Emily】紅館3年27場騷超時「加租」
【Emily】紅館3年27場騷超時「加租」
【Emily】港燈模擬電車供電站故障 兩小時「復常」
【Emily】港燈模擬電車供電站故障 兩小時「復常」
【Emily】偕區議員屋邨擺街站 海關屯門宣傳反私煙
【Emily】偕區議員屋邨擺街站 海關屯門宣傳反私煙