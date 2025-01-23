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許正宇：需求隨經濟變化 儲備不宜劃線

【明報專訊】政府預計本年度財赤在1000億元內，立法會議員狄志遠昨在立法會大會提出質詢，關注政府有否就財政儲備訂立安全線。財庫局長許正宇表示，財政需求會隨經濟及社會發展而變化，不應亦不宜就財政儲備設固定指標或界限。選委界何君堯則建議削減各部門開支一成，謂應該「開天殺價，落地還錢」。

截至去年11月，政府財政儲備為5914億元，狄志遠昨日問到當局有否就財政儲備設立安全線。許正宇表示，社會對財政儲備的合適水平一直存在不同看法，有人認為愈多愈有利，亦有意見指政府不應過度佔用社會資源。他認為財政需求會因應經濟及社會發展而變化，不宜設立固定指標或界限，並稱目前財政儲備足夠應付政府日常運作。

翻查資料，政府於1998年度的《財政預算案》，曾表明適當的財政儲備水平應相等於12個月政府開支；按上年度預算案中期預算，2024/25年度的儲備預算為6851億元，相當於11個月政府開支。

公僕減薪否 稱按機制釐定

對於會否為發債金額訂定上限，許正宇說，實際發債量會考慮公共財政狀况、市場狀况和基建工程進度等因素，他強調政府債務在2024/25至2028/29年度佔本地生產總值9%至13%，遠低於大部分先進經濟體。至於會否削減公務員及問責官員薪酬，許正宇表示會按既定機制釐定。

何君堯質疑政府每年削減1%經常開支不足夠，認為應該由上而下、強制各部門縮減一成開支，「你要每個部門自己削肉，如何削？我給把刀你自己刺大腿，你刺不刺？你不刺的」。許正宇未有正面回應建議，重申當局會從各方面入手，除了各部門須縮減開支，亦會檢視牽涉大額開支的項目。

相關字詞﹕財政預算案 財政儲備 狄志遠 財赤

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