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灣航撤128航班涉5500客 經營欠佳停飛首爾

【明報專訊】大灣區航空（灣航）取消航班事件備受關注，灣航昨（2日）凌晨1時許發聲明，公布2及3月共128班航班取消，即64對來回航班，涉及日本、泰國及韓國等航線，約5500名乘客受影響；聲明亦公布暫停首爾航線服務。運輸及物流局長陳美寶表示高度關注事件，要求灣航一周內交報告，並應盡量用各種方法，將對乘客的影響減到最小。旅遊業議會稱，受影響的乘客包括約20個旅行團共300人。

灣航解釋，由於已訂購的新飛機付運延誤，加上機隊中個別客機根據安全規定已到期進行定期檢查，暫未能投入服務，影響航班編排，部分航班因此要取消，公司向所有受影響的乘客衷心致歉，又稱已主動聯絡乘客，為他們安排轉乘其他航班、更改機票或退票等；至於農曆新年期間的航班則未受影響。

旅議會：20旅行團300人受影響

灣航表示已即時就事件作內部檢討，發現在航班編排上有疏漏，已即時跟進。另外，開設約兩年的首爾航線，由於經營未如理想，經考慮後已向香港及韓國相關機構提出暫停該航線服務。該公司行政總裁吳秀蘭昨接受傳媒訪問時稱，正審視4月及之後航班編排；現時灣航共有8架客機，公司向波音訂購的15架客機原定去年8月起抵港，現要延遲到今年第三季才交付第一架，「新舊無法交替」等因素造成今次事件。

消委會昨表示，截至昨日中午接獲兩宗投訴，涉及航班重整導致延誤或更改地點，涉7964元，消委會已聯絡航空公司跟進事件。立法會議員（航運交通界）易志明認為灣航規模較小，編排航班過於急進，運力不足以應變。

相關字詞﹕大灣區航空

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