灣航撤128航班涉5500客 經營欠佳停飛首爾

灣航解釋，由於已訂購的新飛機付運延誤，加上機隊中個別客機根據安全規定已到期進行定期檢查，暫未能投入服務，影響航班編排，部分航班因此要取消，公司向所有受影響的乘客衷心致歉，又稱已主動聯絡乘客，為他們安排轉乘其他航班、更改機票或退票等；至於農曆新年期間的航班則未受影響。

旅議會：20旅行團300人受影響

灣航表示已即時就事件作內部檢討，發現在航班編排上有疏漏，已即時跟進。另外，開設約兩年的首爾航線，由於經營未如理想，經考慮後已向香港及韓國相關機構提出暫停該航線服務。該公司行政總裁吳秀蘭昨接受傳媒訪問時稱，正審視4月及之後航班編排；現時灣航共有8架客機，公司向波音訂購的15架客機原定去年8月起抵港，現要延遲到今年第三季才交付第一架，「新舊無法交替」等因素造成今次事件。

消委會昨表示，截至昨日中午接獲兩宗投訴，涉及航班重整導致延誤或更改地點，涉7964元，消委會已聯絡航空公司跟進事件。立法會議員（航運交通界）易志明認為灣航規模較小，編排航班過於急進，運力不足以應變。