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體育園明上班日動員6.3萬人演練 近八成由公務員調派 當局指示盡量減少影響公共服務

【明報專訊】啟德體育園近月已先後展開多場測試項目及演練，為今年首季揭幕備戰。政府明日將動員約6.3萬人舉行歷來規模最大的演練，人數約相當於主場館、體藝館及青年運動場的容量上限，其中4.8萬人是公務員。公務員事務局回覆本報表示，全數77個政策局及部門均須派出近三成員工參與，並已於上月中指示各部門「確保對公共服務的影響減至最少」。

每公僕百元車馬費 開支至少480萬

啟德體育園明日再升級演練規模，動員6.3萬名參加者，其中近80%是公務員，其餘為公務員親友或地區人士。公務員事務局表示，參與演練的4.8萬名公務員來自不同職系和職級，將向每人發放100元車馬費，開支由各政策局和部門以現有資源承擔。換言之，今次演練將產生至少480萬元額外開支。

局方續稱，每名參與演練的地區人士將獲發150元車馬費，款額稍高於政府僱員，考慮到他們「以義務身分抽出寶貴時間參與」，認為數額合理；至於公務員親友則屬自願性質，不會獲發車馬費。

沒封路安排 屯馬線將加密班次

明日演練將分3階段在主場館、體藝館及青年運動場舉行（見表）。所有參加者將於傍晚6時起陸續入場，待晚上9時許始離開，其間主場館會上演各紀律部隊樂隊的聯合演出，體藝館則會舉行緊急疏散演習。跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴回應目標疏散時間稱，「希望安全有序及愈快愈好」；他指今次演練仿照一般演唱會做法，參加者離場時將按自身需要往不同方向散去，盼汲取經驗，待體育園揭幕後作更好安排。

體育專員蔡健斌補充，3個場館此前已舉行超過一次測試賽或演練，相信「各自的預備工作經已就緒」；又提及各場館工程「已接近全面完工」，僅餘戶外休憩用地等周邊設施。

今次演練在上班日放工時段開始，運輸署交代交通及道路管制措施時稱，暫沒封路安排，但會禁止車輛在體育園周邊上落客，園內亦不設泊車位，籲參加者選乘公共交通工具往返體育園。港鐵將加密屯馬線列車班次，並按需要增設「空載列車」，巴士將增設10條特別路線，接載離場乘客。運輸署助理署長/市區鄒炳基稱，參與者進場時間與市民下班高峰重疊，形容是測試該區公共交通系統及整體運作「非常好的機會」。

逢下班高峰 「測公交運作良機」

此外，啟德主場館規定觀眾禁攜水樽進場，惹起不少批評。周一鳴回應稱，很多大型演唱會或體育賽事場館均禁止攜水樽入場，「並不是香港特色」，盼公眾明白非康文署刻意留難。他亦期望多次演練能令公眾熟習啟德體育園及其周邊配套，甚至安檢規定。

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