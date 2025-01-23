輸錢毆雀腳致盲 兩青年認罪候懲 一人柙中受傷需動手術

被告為趙俙迪（現年19歲，下同）及溫知新（17歲）。庭上透露，趙俙迪2023年12月26日還押期間在獄中受傷。翻查報道，2023年12月曾發生一宗懲教人員與數名囚犯涉嫌在壁屋懲教所襲擊一名男性在囚者，該案事主與趙同名。

17歲事主贏數百元後遇襲

案情稱，涉案大角嘴福昌工廠大廈單位為「派對房間」，2023年4月18日凌晨約2時許，包括趙等6人於單位打麻將，當時溫無出席。其後17歲事主致電其中一人並獲邀參與，他不認識其中一半人包括趙。事主在麻將局贏了500元，又在隨後8回卡牌遊戲贏錢，要求趙付錢，趙向他人借了200元。聚會完結後趙等人離開單位，事主則與另外二人在單位睡着；趙一度折返單位在麻將桌附近徘徊。

至清晨6時許，事主睡覺期間感覺左部劇痛，他張開右眼看見趙手持鐵通站在他面前並攻擊其頭部，襲擊過程約3分鐘。事主恢復意識後，發現錢包內1.2萬元不翼而飛。在場其他人醒來時溫手持7吋長短刀指向其頸部，溫說「對不起，我被命令這樣做」；趙被問到襲擊原因時，亦稱自己受人指使。事件過後報警。

兩人同說受指使

一人後稱不滿事主風騷

警誡下趙指因「肥仔」不願還錢遂叫「肥溫」一同襲擊對方，事後他與溫走避長洲；溫承認返回單位途中看到地上有一把刀，遂拾起自衛。趙在警誡會見下進一步稱，不滿事主贏錢後表現風騷。事主醫療結果顯示，他左眼完全視網膜脫離、脈絡膜脫離及脈絡膜上腔出血。辯方庭上確認事主左眼情况可視為失明。

【案件編號：HCCC 158/24】