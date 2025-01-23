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港聞

港聞二

英外相晤遭通緝鍾劍華4人 中方譴責干涉內政 國安處帶走鍾弟妹助查

【明報專訊】警方國安處上月底懸紅通緝多6人，英國政府公布外相林德偉（David Lammy）上周與在英的其中4人會面，包括理大前助理教授鍾劍華。會面消息由曾訪港的英國外交部政務次官衛倩婷（Catherine West）公布，她說任何外地政府嘗試脅迫及傷害海外批評聲音都不可接受。中國駐英大使館強烈譴責英方粗暴干涉香港法治及中國內政。在香港，據了解警方國安處昨帶走鍾劍華的3名弟妹，到警署協助調查。

警方國安處上月24日懸紅各100萬元通緝6名身處海外港人，包括鍾劍華，指他涉煽動分裂國家罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。繼警方上周帶走鍾劍華妻兒助查，據了解，警員昨分別再帶鍾的二弟、三妹及四弟到警署協助調查，調查與鍾被通緝的相關罪行，鍾的弟弟鍾劍輝昨下午1時許離開新界南總區總部。

鍾劍華被通緝後，本月中在海外成立「海內外香港人民意研究計劃」，據網頁介紹，該機構會在未來兩年進行約10個民意調查計劃，本月起公開招募逾1000名在各地18歲或以上港人接受民調，暫定題目圍繞香港人身分認同、法治、社會政策、自由、六四事件等。

英方：香港社群安全是優先事項

警方國安處上月底通緝多6名在海外港人，英外相林德偉上周首次與在英其中4人鍾劍華、鍾翰林、劉珈汶、張晞晴會面。會面消息由曾訪港的衛倩婷公布，她前日在社交網站X說，林德偉和她會面都表明，在英的香港社群安全是優先事項。

港府：全力做到「雖遠必誅」

中國駐英大使館在網站批評，劉珈汶等4人「長期從事反中亂港活動」，批評「英方庇護這些人是可恥」。中方稱，英方無權插手干預香港事務，敦促英方停止為反中亂港分子站台、停止包庇罪犯。

特區政府亦對英國政府與被通緝者會面、企圖干預特區的執法行動表示強烈不滿和譴責。發言人強烈要求英國政府立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。發言人又強調，政府會用盡所有方法依法追捕及打擊潛逃海外危害國家安全罪犯，全力做到「違法必究，雖遠必誅」，呼籲被通緝者回港自首。

前公民黨區議員劉珈汶於社交網站促請英國落實外國代理人登記制度，監察中方在英的干預行動，以及加強為BNO持有人支援。美國之音報道，會面約1小時，其中林德偉出現約10多分鐘，並引述鍾劍華說英方回應並無新意，感覺為了合照。正在英申請政治庇護的鍾翰林則要求加快審批程序。

彭斯提黎案 國安署批政治操弄

另外，美國前副總統彭斯早前訪港時提及黎智英案。駐港國安公署批評彭斯肆意政治操弄，妄圖干預香港司法，公署嚴厲譴責。

相關字詞﹕國安法 黎智英 鍾劍華 通緝 中國駐英大使館 林德偉 David Lammy 衛倩婷 Catherine West 英國 警方國安處

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