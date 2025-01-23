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港聞

港聞二

一被告任職投行 因案被炒轉行

【明報專訊】辯方就其餘6名被告求情，提及事件由白衣人先挑起事端，並有組織及武裝力量；非白衣人只有水樽、雜物及水喉，武力相對克制，法庭判刑時應一併考慮。辯方講述6名被告的個人背景，當中不乏因被捕而失去工作及喪失專業資格，以及有被告因「八卦」及以為是好心幫忙他人才涉案。

有失社工註冊 有稱為幫人

辯方指次被告庾家豪於求情信自言因本案付出沉重代價，他被捕後即時被公司解僱，失去已從事多年的1823客戶服務員工作。事發距今將近5年半，為庾帶來折磨。辯方同樣稱，第三被告陳永晞案發時於一間國際投資銀行工作，被捕後不但遭解僱，更不再獲同類公司考慮，需要「搵微薄收入嘅工作」。陳為元朗站上蓋居民，當晚身穿普通衣著，在閘內長時間使用手機，雖曾持水喉但水力不強。

辯方分別稱，第四被告葉鑫昇豪與妻子育有兩兒，2016年半工讀考獲註冊社工資格，去年獲註冊局通知不續牌，需降職為福利工作，收入下跌。第五被告鄺浩林自畢業後任職廚師，冀早日出獄以照顧母親，案發時他放工經過，被白衣人襲擊。第六被告尹仲明因「八卦」留在現場，辯方形容他非「十惡不赦」的人，儘管當技工收入不高，仍資助外甥女大專學費。

至於第七被告楊朗，案發時任職航空公司地勤。辯方盼望法庭考慮楊受白衣人挑釁及場內氣氛影響，沉不住氣才拖水喉射向白衣人，並稱當時他目睹有女士被襲擊，才從月台趕到大堂協助，「以為做好事，結果不似預期」，明白罪有應得，冀法庭輕判。

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 元朗站 元朗721事件 反修例事件

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