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港聞

港聞二

7．21林卓廷求情稱沒預謀 官質疑非無名者無悔意

【明報專訊】2019年7．21元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷與6男早前被裁定於元朗站大堂暴動罪成，昨於區院求情。林卓廷的代表大律師求情稱，林無預謀參與暴動，冀法庭判予較白衣人案被告低的量刑起點。法官質疑林的議員身分有別白衣人案被告，又指林求情信不見悔意。辯方另就其餘被告求情，有人因「八卦」停留，亦有人想幫助其他乘客，「以為做好事，結果不似預期」 （見另稿）。案件押後至2月27日判刑。

明報記者

2．27判刑 量刑盼低於白衣

7名被告分別為林卓廷（現年47歲，下同）、庾家豪（49歲）、陳永晞（42歲）、葉鑫昇（36歲）、鄺浩林（30歲）、尹仲明（52歲）及楊朗（31歲）。除了林有定罪紀錄，其餘被告均為初犯。

林卓廷的代表大律師黃錦娟求情稱，林抵達元朗站初時白衣人一度散去，林無預謀犯案，更始料不及事態會惡化及自己變為暴動一分子。就早前法庭裁決稱林的帖文有「磁石效應」，黃稱林發帖時間與暴動發生頗接近，認為不會有許多人響應前往元朗。法官陳廣池則指出，帖文有人讚賞及轉發，已出現疊加效應，况且法庭使用「磁石效應」是公平的措辭，並非說林「號召天下人嚟元朗」。

官：地位不同 案中角色異

黃大狀又稱，白衣人首案中被告黃英傑量刑起點為3年半，冀法庭採用比該案較低量刑。陳官質疑黃英傑是「名不見經傳」的人，相反林有社會地位，兩人案中角色應有不同，况且片段顯示林身處前線，有人向林做出類似「匯報」的舉動。黃強調，林的議員身分與暴動無關，並非所有閘內的人都一定認識他或必然聽從於他。

親撰信稱家人受罪比坐牢難受

辯方之後引述林的中學老師及昔日廉署上司的求情信，分別稱林求學時期已為同學謀福祉，以及林痛恨貪污，具備調查人員的優良修養。林自撰求情信提及，過往案底皆因立法會議員身分或履行公職所引伸，「咁多年嚟，我經歷過數不清的拘捕、檢控、審訊同判刑」，並提及「最難不是置身牢獄」而是要家人陪他面對難關。林描述年邁父母不惜路遠來探監，令他大受衝擊，不知道雙親還能探監多少次。

黃大狀希望法庭考慮林在初選案判囚6年9個月，在整體量刑下不要讓林受過度懲罰，並以林求情信尾段「希望仰不愧天，無負於人」作結。陳官稱觀乎林的求情書「毫無悔意」，並問辯方「同唔同意？」黃稱林願接受法庭判刑。

陳官昨甫開庭時提出一些「觀察」，包括其判辭夾附146張案發時照片，他相信照片能客觀地說明法官看法，惟留意到鮮有人報道時使用該些照片。

【案件編號：DCCC1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕法官陳廣池 區域法院 林卓廷 元朗站 暴動罪 元朗721事件 反修例事件

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