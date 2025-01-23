先吸加味捲煙中學生 成癮高原味兩倍 煙委會指無助戒煙 糖衣毒藥

港大公共衛生學院於2023/24學年訪問逾4.2萬名小四或以上中小學生，發現分別有7.9%和3.1%中小學生曾吸煙，而曾吸食捲煙中學生中，50.7%吸食加味捲煙。調查發現首次吸煙時吸加味捲煙的中學生中，分別31.8%和13.1%會持續吸煙和每日吸煙，較原味煙高2.1倍和2.7倍（見圖）。

學院另於去年1至5月訪問5600名年滿15歲市民，發現47.4%煙民吸食加味捲煙，而女性比例較高達71.1%；15至29歲女性煙民有86.1%吸加味捲煙，冠絕所有年齡層。至於青年戒煙意欲，20.9%吸加味捲煙者曾嘗試戒煙，高於吸原味捲煙者的3.5%；7.1%吸加味捲煙者曾用戒煙服務，吸原味捲煙者則少於0.1%。

被問全禁加味煙會否扼殺煙民戒煙意欲，港大護理學院教授王文炳稱，不少年輕人本覺吸煙「很臭、不合時宜」，添加味道反令他們覺得「很香、很潮、很型」；不少人誤以為加味煙有助戒煙或較難上癮，但添味劑對身體有害，全禁可防止青少年獲誤導信息。

水煙酒吧懸浮粒子超標

湯修齊：猶如燒炭自殺

港大團隊另於2018年在14間酒吧採樣，發現提供水煙的8間酒吧微細懸浮粒子超標，在周末平均每立方米1247微克，較美國國家環境保護局界定每立方米225.5微克的有害水平超出4.5倍。湯修齊稱水煙透過燃燒木炭產生煙霧，猶如燒炭自殺，水煙的水亦無法過濾有害物質，認為禍害較捲煙更多，且兩者受同一法例和稅率規管，應一併禁止添味。

對於有消息指控煙十招或分拆提交立法會，湯稱政府去年宣布控煙措施已劃分短、中和長期，並獲社會充分討論，委員會提倡10招盡快通過。至於禁加味煙應否有適應期，他稱須由政府決定，委員會立場是盡快落實。