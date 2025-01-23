月入不足1.01萬 倡僱員免供MPF 消息稱積金局諮詢上調門檻 入息上下限各升3000

明報記者 陳柔雅

積金局：不評論勞顧會討論

《強制性公積金計劃條例》規定，積金局須因應每月就業收入中位數的50%，調整供款入息下限，並按每月就業收入分佈的第90個百分值，調整上限。積金局至少每四年一檢，政府收到局方報告後會再敲定水平，再交立法會審議。被問是否有上述初步建議、是否已向政府交檢討報告，積金局回覆本報稱不會評論勞顧會會議議程或內容。

每月供款上限增至1650元

消息稱，積金局初步建議強積金供款入息下限由7100元增至10,100元，上限由3萬增至3.3萬元，如按建議推行，即月入少於10,100元僱員毋須供款，只有僱主需供款5%；勞資各自每月供款上限由1500元增至1650元。勞顧會勞方委員譚金蓮表示上下限多年沒調整，嚴重滯後，認同要上調，今次建議只是象徵式加幅，「保守但可接受」，冀「先行一小步」。她稱上調下限後可減輕低薪族供款負擔，但上限本應按每月就業收入分佈的第90個百分值調整，今次應為5.91萬元，與3.3萬元建議距離大，有上調空間。

另一勞方委員林偉江認同上調。他表示，除上調下限，期望政府庫房收入較可觀、經濟復蘇後，可盡快「找數」為低收入僱員代供強積金，兩措施配合才能加強對低薪僱員的退休保障。

不過，勞顧會資方委員施榮懷表示，現時經濟環境惡劣，且今年5月1日取消強積金對冲，不贊成現時上調供款入息上下限，尤其上調上限後，僱主供款將增加，令僱主百上加斤，政府必須考慮僱主負擔和實際環境。他說上屆政府提出為低收入僱員代供強積金，若上調供款入息下限，日後落實代供時開支將增加，「面對財赤，錢從何來？」

政府非每次拍板

過往政府非每次採納積金局建議水平，例如2006年局方建議將供款入息上限由2萬增至3萬元，政府因經濟不景等因素維持原有水平。