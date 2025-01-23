倡美撤中共港府領導子女簽證 黎認態度變強硬

據控方資料，2019年8月黎智英將一篇文章草稿發予Simon，當中提到美國政府可藉拒絕向中共和香港領導人子女批出學生簽證，提供「協助」；至2020年5月，黎在《紐約時報》撰文談及撤銷官員子女學生簽證。

否認Simon有華府內部資訊

控方代表副刑事檢控專員周天行指出，黎由主張拒批簽證，到後來提出撤銷簽證，問黎是否同意自己的建議變得更強硬（aggressive）；黎智英稱「在這一點是」。在法官杜麗冰詢問下，黎另同意撤銷官員子女簽證可被視作制裁。

控方資料顯示2019年8月，Simon向黎智英表示，蓬佩奧曾在泰國被問到某事情，又提及「可能會在下周收回說法」。控方指Simon跟美國政府有密切聯繫，並向黎提供內部資訊；黎不同意。

在法官李素蘭追問下，黎智英透露Simon跟蓬佩奧時任助手Mary Kissel及美國前副國家安全顧問Matt Pottinger有聯繫。黎補充，Kissel和Pottinger曾為《華爾街日報》工作，有跟兩人共進晚餐，並將兩人介紹給Simon。