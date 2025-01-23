明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

黎指逃犯條例非單為謀殺案 「否則不會有百萬人上街」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨踏入第123日審訊，黎就自己在美國智庫發表的言論作供，指港府是以謀殺案為藉口修訂《逃犯條例》。法官關注黎從何獲得這認知，黎稱若這是港府修例唯一原因，就不會有百萬人上街。法官稱該百萬人或許都相信黎的言論，黎回應謂「我沒那麼強大」。另黎說曾計劃舉辦「事實調查」之旅，請求時任美國聯邦眾議院議長佩洛西來港，但最終沒來。

認曾向蓬佩奧提制裁

黎智英日前供稱，2019年7月跟美國時任國務卿蓬佩奧會面前，蓬佩奧的助手Mary Kissel建議他在會面談及制裁中共和香港領導人子女（見另稿），以及提升香港和台灣地位，使兩地跟冷戰時期的柏林相似。控方代表副刑事檢控專員周天行昨續就黎的美國之行提問，其間黎確認有向蓬佩奧提及制裁，但不記得有否向對方談及柏林。

之後周天行展示同月黎智英在美國「保衛民主基金會」活動的發言謄本。黎在活動提到，美國前總統甘迺迪曾在柏林稱「我是一個柏林人」，形容該番演說為當時面對蘇聯威脅的柏林人帶來信心和希望。法官李運騰關注黎是否按Mary Kissel建議，在活動提及柏林，黎同意。

此外，黎智英在活動同意主持所言，《逃犯條例》修訂與謀殺犯無關，修例旨在「將北京政權的反對者送回內地」。周天行指出，當時有港人被指在台灣犯下謀殺案，修例「整個目的」在於移交逃犯，質疑黎無在活動中更正別人說法，並刻意誤導觀眾；黎強調「我沒有」。

之後李官追問黎是否同意謀殺事件只是修例的藉口，黎同意。李官再問黎從何獲得這認知，黎答道，若當局僅因應謀殺事件修例，「就不會有百萬人走上街頭」。李官表示，該百萬人或許都相信你的言論，黎回應說：「我沒那麼強大。」

就美國之行，庭上提到2019年7月，黎智英向時任蘋果動新聞平台總監張志偉發信息，稱自己跟美國白宮時任國安顧問博爾頓（John Bolton）見面，之後張回覆稱已報道該事件。法官杜麗冰多番問及，當時黎是否向張下達編採指示；黎稱只是向張提供資訊。在李官追問下，黎同意希望《蘋果》盡快發表他跟博爾頓見面的新聞。

曾談「事實調查」之旅

冀佩洛西等來港 終未成事

控方的資料又提及2019年7月21日美國之行結束後，黎智英向助手Mark Simon發信息談及同年舉行的「事實調查」之旅，稱希望佩洛西（Nancy Pelosi）和時任參議員魯比奧（Marco Rubio）參與其中。至7月23日，黎跟Simon談到元朗721事件，稱事件必獲建制派默許，是時候要求美國議員調查。

黎智英在盤問下稱，當時希望美國議員盡快來港，美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）亦有協助推動該行程，惟最終佩洛西和魯比奧均無來港。同時，黎確認2019年在香港跟美國時任參議員克魯茲（Ted Cruz）和斯科特（Rick Scott）見面，但兩人非受他邀請來港。聆訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕逃犯條例修訂 蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

公屋戶離港3年兼轉租 靠舉報始揭 另一宗17年未報物業抽查方露饀 申訴署促增懲濫用
公屋戶離港3年兼轉租 靠舉報始揭 另一宗17年未報物業抽查方露饀 申訴署促增懲濫用
近7年檢控率5%內 不少發現時已逾期
近7年檢控率5%內 不少發現時已逾期
房協富戶政策 擬5年涵蓋全租戶
房協富戶政策 擬5年涵蓋全租戶
樓上吧消遣後登的士 4車截擊 兩男元朗遭十數人追斬 一死一傷
樓上吧消遣後登的士 4車截擊 兩男元朗遭十數人追斬 一死一傷
12電騙涉款150萬專呃長者 中年漢收「保釋金」被捕
12電騙涉款150萬專呃長者 中年漢收「保釋金」被捕
倡美撤中共港府領導子女簽證 黎認態度變強硬
倡美撤中共港府領導子女簽證 黎認態度變強硬
涉fb發煽動信息 巴士技工還押3月訊
涉fb發煽動信息 巴士技工還押3月訊
月入不足1.01萬 倡僱員免供MPF 消息稱積金局諮詢上調門檻 入息上下限各升3000
月入不足1.01萬 倡僱員免供MPF 消息稱積金局諮詢上調門檻 入息上下限各升3000
先吸加味捲煙中學生 成癮高原味兩倍 煙委會指無助戒煙 糖衣毒藥
先吸加味捲煙中學生 成癮高原味兩倍 煙委會指無助戒煙 糖衣毒藥
7．21林卓廷求情稱沒預謀 官質疑非無名者無悔意
7．21林卓廷求情稱沒預謀 官質疑非無名者無悔意
一被告任職投行 因案被炒轉行
一被告任職投行 因案被炒轉行
發還重裁白衣人案不重召證人
發還重裁白衣人案不重召證人
英外相晤遭通緝鍾劍華4人 中方譴責干涉內政 國安處帶走鍾弟妹助查
英外相晤遭通緝鍾劍華4人 中方譴責干涉內政 國安處帶走鍾弟妹助查
輸錢毆雀腳致盲 兩青年認罪候懲 一人柙中受傷需動手術
輸錢毆雀腳致盲 兩青年認罪候懲 一人柙中受傷需動手術
體育園明上班日動員6.3萬人演練 近八成由公務員調派 當局指示盡量減少影響公共服務
體育園明上班日動員6.3萬人演練 近八成由公務員調派 當局指示盡量減少影響公共服務
灣航撤128航班涉5500客 經營欠佳停飛首爾
灣航撤128航班涉5500客 經營欠佳停飛首爾
許正宇：需求隨經濟變化 儲備不宜劃線
許正宇：需求隨經濟變化 儲備不宜劃線
消防設施推一站式驗收 審批快1/3 處方3月建統籌辦公室 內部調配整合人手
消防設施推一站式驗收 審批快1/3 處方3月建統籌辦公室 內部調配整合人手
房會9商場無西醫診所 招租三度流標
房會9商場無西醫診所 招租三度流標
38年前狎繼女 退休的士司機囚26月
38年前狎繼女 退休的士司機囚26月
活在灣區：北上行花市辦年貨 深圳選擇多
活在灣區：北上行花市辦年貨 深圳選擇多
活在灣區：富邦信用卡享128元優惠
活在灣區：富邦信用卡享128元優惠
活在灣區：WeChat Pay HK送額外積分
活在灣區：WeChat Pay HK送額外積分
去年217宗資料外泄 6年新高涉近144萬人
去年217宗資料外泄 6年新高涉近144萬人
【Emily】受訪恒大 麥玲玲：港起碼3年才脫困
【Emily】受訪恒大 麥玲玲：港起碼3年才脫困
【Emily】政府檢討本地生定義 尚海龍：貿然改變礙高才來港意欲
【Emily】政府檢討本地生定義 尚海龍：貿然改變礙高才來港意欲
【Emily】釣魚電郵演習 揭「中招」企業反增
【Emily】釣魚電郵演習 揭「中招」企業反增
【Emily】紅館3年27場騷超時「加租」
【Emily】紅館3年27場騷超時「加租」
【Emily】港燈模擬電車供電站故障 兩小時「復常」
【Emily】港燈模擬電車供電站故障 兩小時「復常」
【Emily】偕區議員屋邨擺街站 海關屯門宣傳反私煙
【Emily】偕區議員屋邨擺街站 海關屯門宣傳反私煙