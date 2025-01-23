黎指逃犯條例非單為謀殺案 「否則不會有百萬人上街」

認曾向蓬佩奧提制裁

黎智英日前供稱，2019年7月跟美國時任國務卿蓬佩奧會面前，蓬佩奧的助手Mary Kissel建議他在會面談及制裁中共和香港領導人子女（見另稿），以及提升香港和台灣地位，使兩地跟冷戰時期的柏林相似。控方代表副刑事檢控專員周天行昨續就黎的美國之行提問，其間黎確認有向蓬佩奧提及制裁，但不記得有否向對方談及柏林。

之後周天行展示同月黎智英在美國「保衛民主基金會」活動的發言謄本。黎在活動提到，美國前總統甘迺迪曾在柏林稱「我是一個柏林人」，形容該番演說為當時面對蘇聯威脅的柏林人帶來信心和希望。法官李運騰關注黎是否按Mary Kissel建議，在活動提及柏林，黎同意。

此外，黎智英在活動同意主持所言，《逃犯條例》修訂與謀殺犯無關，修例旨在「將北京政權的反對者送回內地」。周天行指出，當時有港人被指在台灣犯下謀殺案，修例「整個目的」在於移交逃犯，質疑黎無在活動中更正別人說法，並刻意誤導觀眾；黎強調「我沒有」。

之後李官追問黎是否同意謀殺事件只是修例的藉口，黎同意。李官再問黎從何獲得這認知，黎答道，若當局僅因應謀殺事件修例，「就不會有百萬人走上街頭」。李官表示，該百萬人或許都相信你的言論，黎回應說：「我沒那麼強大。」

就美國之行，庭上提到2019年7月，黎智英向時任蘋果動新聞平台總監張志偉發信息，稱自己跟美國白宮時任國安顧問博爾頓（John Bolton）見面，之後張回覆稱已報道該事件。法官杜麗冰多番問及，當時黎是否向張下達編採指示；黎稱只是向張提供資訊。在李官追問下，黎同意希望《蘋果》盡快發表他跟博爾頓見面的新聞。

曾談「事實調查」之旅

冀佩洛西等來港 終未成事

控方的資料又提及2019年7月21日美國之行結束後，黎智英向助手Mark Simon發信息談及同年舉行的「事實調查」之旅，稱希望佩洛西（Nancy Pelosi）和時任參議員魯比奧（Marco Rubio）參與其中。至7月23日，黎跟Simon談到元朗721事件，稱事件必獲建制派默許，是時候要求美國議員調查。

黎智英在盤問下稱，當時希望美國議員盡快來港，美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）亦有協助推動該行程，惟最終佩洛西和魯比奧均無來港。同時，黎確認2019年在香港跟美國時任參議員克魯茲（Ted Cruz）和斯科特（Rick Scott）見面，但兩人非受他邀請來港。聆訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

（黎智英案）