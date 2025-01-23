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12電騙涉款150萬專呃長者 中年漢收「保釋金」被捕

【明報專訊】警方近期接獲多宗被索「保釋金」的騙案，經深入調查後鎖定「猜猜我是誰」詐騙團伙，周一（20日）拘捕一名收取騙款的50歲男子，相信他涉及12宗相關電話騙案，騙款由3萬至85萬元不等，損失總金額約150萬元。全部被騙事主均為長者，年齡介乎76至93歲，當中一名八旬婦疑愛子心切，先後交兩次「保釋金」予騙徒。

信「兒子」被捕 長者兩次受騙

新界南總區刑事部警司姚永勤稱，經過深入調查，鎖定牽涉最少8宗「猜猜我是誰」騙案團伙，案件分佈全港。新界南總區刑事部周一採取行動，於旺角以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名50歲男子，調查後發現該男子亦涉及多4宗相關騙案，其中兩宗警方未接獲報案。據悉，被捕男子報稱為夜店侍應，因最近收入減少，鋌而走險犯案。

新界南總區刑事部重案組總督察楊蓉表示，該男子涉及的12宗電話騙案，分別發生於去年12月至今年1月，騙徒隨機打電話，訛稱為事主子女或親友，因牽涉刑事案件被警方扣留，急需交「保釋金」，同時要求事主不要跟任何人提及和報警；另有騙徒假冒「子女」的朋友，誘騙事主到指定地點或上門取款，事主其後聯絡家屬後才察覺受騙。

其中一名81歲婆婆收到騙徒假冒「兒子」來電，稱因打架被警方逮捕，需要「保釋金」。婆婆向騙徒交「保釋金」後，致電兒子詢問情况，兒子告訴她被騙，亦叮囑她不要再交錢予騙徒。但婆婆又再接獲騙徒來電，要求更多款項，婆婆再誤信騙徒，第二次交「保釋金」， 其後家人陪同婆婆往報案時，她依然相信兒子被捕，要求幫兒子辦保釋手續，兩次合共被騙約17萬元積蓄。

相關字詞﹕長者 電話騙案 保釋金 猜猜我是誰

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