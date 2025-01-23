樓上吧消遣後登的士 4車截擊 兩男元朗遭十數人追斬 一死一傷

24歲陳姓男子身中多刀昏迷，救護員即場為其急救及包紮，由救護車送院，惟搶救後證實不治。據悉，陳有黑社會和勝和背景。另一名28歲鄭姓男子則背部多處中刀受傷，由救護車送往博愛醫院時仍有知覺，其後轉往屯門醫院留醫，至昨晚情况穩定。

事主逃去再折返捱斬 倒地浴血

現場為喜業工廠大廈於喜業街的車場出入口位置，事發於昨清晨5時許，據網上流傳片段，身穿白衫男女在工廈門外準備登上的士，突有3輛白色及一輛黑色私家車駛至，約6名兇徒衝向的士推開白衣女子，並向剛登車的白衣男施襲，站在路旁的黑衣男即向車尾方向拔足狂奔，約5兇徒尾隨狂追，兩女子退回行人路。

白衣男打開右門突圍，往車頭方向逃跑，先後約8兇徒尾隨追趕，4車稍向前駛，的士司機則下車查看及關車門。約半分鐘後，兇徒陸續返回車輛，白衣男亦折返跑回的士旁，企圖打開右客門上車，惟被發現，兩兇徒先後向他揮刀，白衣男不支倒地，兇徒返回接應車輛離去，的士亦駛走，最後一輛黑色車駛近白衣男時停車，一名兇徒再下車向已倒地白衣男連斬5刀，才返回車輛逃去，白衣男浴血倒卧行車線。

警同晚動員百人新界北掃黑

工廈對開行車線留有大灘血迹，警方臨時封鎖現場蒐證，機動部隊到場徹底搜查，探員在附近一帶查看閉路電視及車cam片段，兩名沒有受傷的同行女子登上警車協助警方了解情况，其後被帶署錄取口供。案件列謀殺及傷人案，稍後將安排驗屍以確定死因，案件交由新界北總區重案組跟進。據悉，陳與另外3人於工廈4樓一間樓上吧消遣，該處所沒有招牌，門外裝有閉路電視，警方在案發後亦登門調查。

新界北總區指揮官林敏嫻率領O記、新界北總區反黑組、元朗警區及機動部隊約100人，昨晚10時許在元朗展開犁庭掃穴反罪惡行動，巡查炮仗坊麻將館、水車管街卓球室及附近一帶酒吧。