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港聞二

去年217宗資料外泄 6年新高涉近144萬人

【明報專訊】本港去年有不同機構接連發生資料外泄事故，個人資料私隱專員公署共處理217宗有關事故，為6年新高；事故中有143.8萬人可能受影響，較前年多55.8萬人。政制及內地事務局長曾國衞表示，政府和公署對此十分關注，公署從多方面應對，包括研究修訂《個人資料（私隱）條例》，初步建議包括加重罰則；政府正研調整修例建議，例如是否可分階段實施。

公署檢視《私隱條例》後，初步建議修訂內容包括直接規管資料處理者、加重罰則等。議員簡慧敏昨於立法會提出質詢，關注當局修例進展及立法時間表。曾國衞稱正研究考慮適當調整修例建議，例如是否可分階段實施修訂建議，以減少對業界可能造成的影響，以及適當釐定行政罰款金額，起阻嚇作用同時亦在可接受的水平。

研規管資料處理者及加罰則 考慮分段實施

曾國衞稱，公署去年經諮詢及聽取不同界別意見後，業界表示對加重罰則深表關注，特別是在目前經濟困難情况下，對中小企會造成很大影響和壓力，政府理解業界憂慮。他表示會爭取盡早完成研究及制定具體的修例建議，並諮詢立法會。

公署去年接獲及經主動循規審查發現的資料外泄事故通報共217宗，較前年升28%（見圖）。曾國衞稱，過去數年有關數字較平穩，每年總和約100多宗，但至去年呈上升趨勢，當中約一成個案涉資料處理者的不當而導致；而受影響人數則視乎各個案情况而不同。

對於去年有27宗涉資料處理者的個案，議員陳振英認為，公署對資料處理者的規管工作未到位，關注當局會否在完成修例前，促公署加強對資料處理者的主動巡查。曾國衞回應，資料處理者的專業應能應付資料保障的工作，認為他們的失誤導致資料外泄是「相當之不理想的情况」，強調會針對他們加強宣傳教育及規範。

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