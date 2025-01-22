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港聞

港聞二

衛署公布拒到校打針名單 教局：可溝通得更好

【明報專訊】正值流感季節，衛生防護中心早前罕有公開168間「拒絕安排」流感疫苗到校接種的學校名單，掀學界不滿。教育局常任秘書長李美嫦昨日表示，學校沒參與接種外展計劃不代表不打針，料個別學校已自行安排診所打針。她說衛生署一直有跟教育局溝通，但「可以溝通得更好」。

李美嫦：一直與衛生署溝通

衛生署本月9日公布名單，指當時有168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗。根據昨日更新的名單，49間幼稚園、中小學仍上榜。醫衛局長盧寵茂上周回應稱，有學校在多次「提醒、勸喻和邀請」下仍無參與外展接種是事實，衛生署有責任讓家長知道沒參與的學校。

李美嫦昨稱，衛生署與教育局的出發點均是希望學生及早接種，局方亦與署方保持溝通，但「可以溝通得更好」。

安達臣新官小自行收生少

蔡若蓮：受派匙進度影響

另外，學生人口呈結構下跌之際，政府正在安達臣道新發展區新建的安博官立小學在早前「自行分配學位」收生階段，報讀人數僅個位數。教育局長蔡若蓮昨說，預料學校今年第二季建成，她解釋收生人數受入伙「派鎖匙」進度影響。

幼園收生減 增資源難扭轉

安博官小所屬校網內，不少津貼小學仍有剩餘學額。被問到是否仍有需要建新校，蔡若蓮重申新發展區的確需要一間新學校。她又重提政府目標為全港官津小學「100%推行小班教學」，惟未設時間表，其一考慮是個別學校未必有足夠課室。

至於因應出生率低，收生首當其衝受影響的幼稚園，蔡稱不可單靠增加撥款或資源，扭轉其收生問題，做法亦不實際，「給更多錢，都是收不到生，那區是沒有小朋友」。

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