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港大女生遇詐騙失款180萬 全體學生做防騙測驗 35題須答對30

【明報專訊】香港大學近月逾60名學生受騙，累計損失達6000萬元，據悉新增一名22歲港大內地女生遇假冒官員騙案，損失約180萬元。特首李家超昨日表示非常關注近期有多名大學生遇詐騙，警方會加強與大學合作。港大學生發展及資源中心（CEDARS）昨向全體學生發電郵，除早前要求社科學院學生完成防騙測驗，擴大至其餘9個學院的學生均須在限期前完成防騙測驗。

李家超：警加強與大學合作

據了解，最新受騙的22歲港大女學生上月初接到訛稱是入境處職員的騙徒來電，稱她涉及一宗在內地南寧的案件，需檢查其資產，指示事主到指定銀行開戶，否則將她逮捕，又要求事主轉帳「保證金」以證清白。事主遵從指示，於同月底至本月17日共轉帳6次到騙徒指定轉數快帳戶，騙徒其後失去聯絡，事主察覺受騙，於是報警。

測驗不及格或不能進圖書館

因應近期有多名港大生受騙，港大CEDARS昨致函學生，要求所有本科生及研究生於本周一（20日）起，在網上學習平台Moodle完成由警方提供的多項選擇題防騙測驗，以助學生認識多類詐騙手法，包括電話、就業、感情、投資及網購詐騙等。最新電郵提及學生須在35條問題中至少答對30題，以確保能繼續使用圖書館等設施。

李家超昨早在行政會議前見記者表示，非常關注很多人包括本港大學生遇詐騙，尤其在大學近期見到一些嚴重案件，警方會與各大學加強合作。他表示，不少市民雖有參與或聽過防騙宣傳，但遇上詐騙時卻自認為「我不會是一個受害人」，他形容這種想法「一定要排除」，因有很多有專業知識，有社會經歷、經驗的人，亦會受騙。

教育局長蔡若蓮昨在傳媒午宴表示，沒強制大學要求學生完成防騙測驗，各校可有不同應對方法。

港大調研小組未有退場時間

另外，港大校委會近年陷入校政風波，政府去年中成立調研小組介入，成員包括教育局常任秘書長李美嫦。

李美嫦昨在傳媒午宴提到上周列席港大校委會會議，稱調研小組成員目標是「一定會退場」，惟未有時間表。她又說，港大校委會新主席王冬勝首次帶領開會過程順利，「見到新氣象，充滿生氣，加上有幾個新委員，很合作，有些很有建設性的意見」。

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