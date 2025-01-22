獲釋港人在泰拘留 余德寶：或達兩周 鄧炳強：專責組已抵泰協助 目標盡快帶回

余：緬軍入營區要人 獲救情况似王星

根據保安局數字，截至昨日有17名曾被禁錮者已返港，一人身在泰國，另10人則仍被扣押。被問到該名29歲男子如何獲釋，鄧炳強昨在會展出席活動後透露，事主家屬無交贖款，而早前由副局長卓孝業帶領的專責組，會與泰國當局、中國駐泰國大使館及香港駐泰經貿辦盡力協助，冀盡快營救；鄧早前亦與泰國駐港領事聯絡協助事主。至於事主何時回港，鄧稱雖然事主身處泰國並安全，局方目標是盡快將他帶回港。

余：事主須交逾期居留罰款

油尖旺區議會前副主席余德寶昨在商台節目引述事主親友稱收到泰國警方及團體通知，事主須繳交逾期居留罰款，在當地拘留一周，並移送曼谷拘留中心，或要拘留長達兩周；余估計整個流程「可能差不多一個月」，消息令事主親友晴天霹靂，冀特區政府主動協助與泰國政府協商，令事主可盡快完成有關程序返港。

鄧不點名謝余心理協助家屬

指未掌部署發資訊不利營救

另外，鄧炳強昨不點名提及協助多名事主家屬的余德寶；鄧兩度感謝余為家屬提供心理協助，但稱如任何人在未知當局全盤部署下，就將事主家屬所講的事向外發放，「對於一些還未能獲得營救的人士來說，未必是一件好事」。

余昨晚回應稱，感謝求助家屬的信任，強調自己與家屬一直小心發放資訊，並以被困港人的安全為首要考慮。他說多名港人獲釋甚至回港，是值得開心的事，希望政府繼續協助餘下10名被禁錮港人。

特首李家超昨早出席行會前被問到政府有何方法協助被困港人，他說會全面深入調查及針對執法，加強與不同單位和國家合作，共同打擊相關罪行，盡早營救受害人。

保安局上周五（17日）將緬甸東南部地區外遊警示提升為紅色，並更新外遊警示網頁內柬埔寨相關資料；李稱網頁加入罪案手法和涉及高風險罪行地方等資料，宣傳期間仍有市民基於不同原因而可能墮入圈套，期望事件廣泛報道後，市民會更警覺。