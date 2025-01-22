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港聞二

社署委託報告倡設院舍護理保健師 料2027實施

【明報專訊】為應對院舍人手荒且難吸納年輕人，社署昨日公布院舍員工技能及資歷要求的顧問研究報告，提出四大建議（見表），包括於保健員之上增設「護理保健師」專業職級，在安老和殘疾院舍專責護理程序，冀為保健員提供晉升及發展前景，挽留人才及減少與醫護界競爭人才。護理保健師須修畢培訓課程並於社署註冊方可執業，預計經修例後2027年實施註冊。

2022年《施政報告》提出檢視院舍員工技能及資歷要求，社署翌年7月成立「院舍康健服務人手檢討督導委員會」，由林正財出任主席，另委託力橋培訓顧問有限公司為檢討工作顧問。檢討工作去年底完成。

倡保健員讀課程註冊 料5年需220人

顧問研究報告建議增設「護理保健師」專業職級，於院舍及其他安老或康復福利服務單位專責護理程序，並預測院舍業界未來5年護理保健師的潛在需求為約220人，可承擔現時由登記護士負責的工作。

由社署評核 林正財：建立認受需時

要成為護理保健師，須完成總學習時數760小時的認可培訓課程以取專業文憑，包括480小時面授課堂、示範、技巧練習及評核，並在護士監督和指導下到院舍及安老或康復福利服務單位實習約280小時。文憑屬資歷架構級別四，入讀學歷與登記護士（普通科）訓練課程要求一致。與保健員規管機制類同，護理保健師的註冊、評核及投訴事宜也由社署負責。顧問建議，設立初期應邀請任職不少於3年的現職保健員修讀培訓課程，而社署日後可考慮是否無保健員經驗但讀畢課程的人也可獲得護理保健師註冊資格。

報告另建議修訂院舍規例，在維持現行法定人手要求下將護理保健師引入規例，院舍未來可聘用登記護士或護理保健師，以符合法定人手要求。當局計劃2026年上半年就修例諮詢立法會福利事務委員會，然後提交立法會，以「先訂立後審議」程序修訂條文，預計2027年實施註冊。

報告亦建議調整保健員銜接課程、即護理員進階訓練證書課程的培訓內容，建議減少語文科學習時數，並增加職業相關知識培訓，如預防虐老、協助長者使用輔助器材等。

林正財向本報表示，護理保健師除了護理工作，亦有管理、培訓責任，相信對年輕人具吸引力。他指以往青年護理服務啓航計劃難留人，許多年輕人轉投醫院做護士，新職系為他們提供選擇和機會，長遠留在院舍行業發展和循職業導向晉升。至於短期內能否解決難吸引年輕人入行等問題，林正財相信有待新職系建立認受，吸引人入行和留下。

相關字詞﹕護理員 福利事務委員會 施政報告 保健員 院舍 社署

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