外傭被炒醫費增7倍 工會籲放寬減免規定

現行制度下，外傭可以「符合資格人士」身分低價使用公營醫療服務，舉例普通科門診每次只需50元，非符合資格人士則要445元，相差近8倍。對於工會建議，醫管局回覆本報時無直接回應，稱局方會透過網上查詢系統，向入境處核實持有非香港永久居民身分證者（包括外傭）使用獲資助公營醫療服務的資格，系統由入境處根據該處紀錄更新。

稱有人平機會追討 死後3年未結案

FADWU去年收到13宗患病外傭求助，其中4宗涉無理解僱，其餘包括僱主拒付醫藥費、不讓外傭治療等。AnAn指大多外傭會啞忍，擔心反抗會失去工作。就算訴諸勞工處或平機會，AnAn稱由於訴訟時間長、勝算低，不少外傭寧願罷就，曾有外傭到平機會追討，死後3年還未結案；亦有外傭患腎衰竭，僱主不願承擔醫藥費，最終事主病情惡化，無力追討，寧返鄉見家人最後一面。

AnAn認為今次個案是契機，喚醒大眾對僱主違反《僱傭條例》和《殘疾歧視條例》的關注。她建議政府參考新加坡，規定僱主在首次招聘前通過考試以認清權責，另提醒僱主應為外傭買醫療保險和詳細體檢，保障雙方利益。

協會倡僱主找勞處作證 尋解決方案

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，倘外傭患病，僱主最理想是按法例讓外傭放病假求醫，但她明白醫藥費或病假對部分僱主來說難以承擔，舉例外傭放假後，僱主或要辭工。她認為僱主可諮詢勞工處並由該處作第三方證人，尋找雙方可接受方案，僱主不應自行解僱外傭或找親友作證私下解約；另提醒僱主簽約前應先了解外傭身體狀况，保障自身利益。