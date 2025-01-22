明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

外傭被炒醫費增7倍 工會籲放寬減免規定

【明報專訊】乳癌菲傭Noelyn遭僱主解僱後，在本港公院醫療費大增。協助事主的香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）組織幹事AnAn指出，外傭一旦被解僱，將無法接受便宜公共醫療服務，或致耽誤治療，猶如「判死刑」。她促請當局放寬規定，讓外僱在被解僱14天內或訴訟期間繼續享有收費減免，滿足醫療需求。

現行制度下，外傭可以「符合資格人士」身分低價使用公營醫療服務，舉例普通科門診每次只需50元，非符合資格人士則要445元，相差近8倍。對於工會建議，醫管局回覆本報時無直接回應，稱局方會透過網上查詢系統，向入境處核實持有非香港永久居民身分證者（包括外傭）使用獲資助公營醫療服務的資格，系統由入境處根據該處紀錄更新。

稱有人平機會追討 死後3年未結案

FADWU去年收到13宗患病外傭求助，其中4宗涉無理解僱，其餘包括僱主拒付醫藥費、不讓外傭治療等。AnAn指大多外傭會啞忍，擔心反抗會失去工作。就算訴諸勞工處或平機會，AnAn稱由於訴訟時間長、勝算低，不少外傭寧願罷就，曾有外傭到平機會追討，死後3年還未結案；亦有外傭患腎衰竭，僱主不願承擔醫藥費，最終事主病情惡化，無力追討，寧返鄉見家人最後一面。

AnAn認為今次個案是契機，喚醒大眾對僱主違反《僱傭條例》和《殘疾歧視條例》的關注。她建議政府參考新加坡，規定僱主在首次招聘前通過考試以認清權責，另提醒僱主應為外傭買醫療保險和詳細體檢，保障雙方利益。

協會倡僱主找勞處作證 尋解決方案

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，倘外傭患病，僱主最理想是按法例讓外傭放病假求醫，但她明白醫藥費或病假對部分僱主來說難以承擔，舉例外傭放假後，僱主或要辭工。她認為僱主可諮詢勞工處並由該處作第三方證人，尋找雙方可接受方案，僱主不應自行解僱外傭或找親友作證私下解約；另提醒僱主簽約前應先了解外傭身體狀况，保障自身利益。

相關字詞﹕香港亞洲家務工工會 解僱 僱主 菲傭 乳癌

上 / 下一篇新聞

教局：財赤影響八大撥款 指私己錢增 教界：不應推動國際教育樞紐時「縮皮」
教局：財赤影響八大撥款 指私己錢增 教界：不應推動國際教育樞紐時「縮皮」
特朗普回朝 李家超：做好最壞打算
特朗普回朝 李家超：做好最壞打算
質疑王賢誌隱藏負債 債權人冀商罪科跟進
質疑王賢誌隱藏負債 債權人冀商罪科跟進
僱主聞排期化療 即炒乳癌外傭 事主投訴勞處平機會 大狀：殘疾歧視例涵蓋乳癌
僱主聞排期化療 即炒乳癌外傭 事主投訴勞處平機會 大狀：殘疾歧視例涵蓋乳癌
社署委託報告倡設院舍護理保健師 料2027實施
社署委託報告倡設院舍護理保健師 料2027實施
涉「地陪」反向代購 8內地人7入獄
涉「地陪」反向代購 8內地人7入獄
捲倫敦金騙案 蕭炎坤稱不知帳款來歷 控方指稱戶口唯一簽署人 博愛前主席否認洗錢
捲倫敦金騙案 蕭炎坤稱不知帳款來歷 控方指稱戶口唯一簽署人 博愛前主席否認洗錢
屠龍案檢控官沒遵通知驗露台罰1500
屠龍案檢控官沒遵通知驗露台罰1500
將軍澳建市鎮公園 陳美寶：慎控成本
將軍澳建市鎮公園 陳美寶：慎控成本
5煞凌晨闖食店斬人 兩中刀一扭傷
5煞凌晨闖食店斬人 兩中刀一扭傷
獲釋港人在泰拘留 余德寶：或達兩周 鄧炳強：專責組已抵泰協助 目標盡快帶回
獲釋港人在泰拘留 余德寶：或達兩周 鄧炳強：專責組已抵泰協助 目標盡快帶回
港大女生遇詐騙失款180萬 全體學生做防騙測驗 35題須答對30
港大女生遇詐騙失款180萬 全體學生做防騙測驗 35題須答對30
教局檢討「本地生」定義 或考慮居港年期
教局檢討「本地生」定義 或考慮居港年期
衛署公布拒到校打針名單 教局：可溝通得更好
衛署公布拒到校打針名單 教局：可溝通得更好
校巴夾困地盤有蓋行人路
校巴夾困地盤有蓋行人路
灣區航空撤200航班 政府促交報告 米子、德島、首爾線重災 灣航：已訂飛機付運延誤
灣區航空撤200航班 政府促交報告 米子、德島、首爾線重災 灣航：已訂飛機付運延誤
「多花1400元住宿交通」 赴日客斥回程票被改
「多花1400元住宿交通」 赴日客斥回程票被改
清代軍械今展 故宮館料吸50萬客
清代軍械今展 故宮館料吸50萬客
外圍投注涉3.9億 賭博集團拘12人
外圍投注涉3.9億 賭博集團拘12人
6個熊貓頭煙花初二維港綻放 匯豐總行會展外牆配合燈光匯演
6個熊貓頭煙花初二維港綻放 匯豐總行會展外牆配合燈光匯演
熊貓龍鳳胎2．16出更 李家超：再辦命名
熊貓龍鳳胎2．16出更 李家超：再辦命名
年廿八轉冷最低12℃ 初二或微雨
年廿八轉冷最低12℃ 初二或微雨
黎悉泛民訪美目的 促懲推逃犯例官員 其後晤蓬佩奧 會前獲建議談制裁
黎悉泛民訪美目的 促懲推逃犯例官員 其後晤蓬佩奧 會前獲建議談制裁
灣區熱搜：今年新供應飈 穗甲廈空置率料升 仲量聯行預計仍處調整期 租金續受壓
灣區熱搜：今年新供應飈 穗甲廈空置率料升 仲量聯行預計仍處調整期 租金續受壓
灣區熱搜：白皮書建言國企活化舊物業
灣區熱搜：白皮書建言國企活化舊物業
【Emily】日前質疑余德寶鋪路參選 再發炮 陳穎欣話「低調跟進」過港人求助
【Emily】日前質疑余德寶鋪路參選 再發炮 陳穎欣話「低調跟進」過港人求助
【Emily】立會教師培訓日 梁君彥：介紹程序無趣但關民生
【Emily】立會教師培訓日 梁君彥：介紹程序無趣但關民生
【Emily】劉慧卿73歲生日 前議員建制同賀壽
【Emily】劉慧卿73歲生日 前議員建制同賀壽
【Emily】談最敬重上司 羅淑佩諗起黃灝玄鼓勵
【Emily】談最敬重上司 羅淑佩諗起黃灝玄鼓勵
【Emily】競委會推中小企資訊站 助了解競爭法
【Emily】競委會推中小企資訊站 助了解競爭法