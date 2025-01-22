僱主聞排期化療 即炒乳癌外傭 事主投訴勞處平機會 大狀：殘疾歧視例涵蓋乳癌

勞工處回覆本報稱，基於保密原則，不會評論個別個案。平機會稱處理查詢和投訴時必須遵守保密和「需要知情」原則，不會透露詳情。

「化療需請假三五天 僱主憂需辭工育兒」

Noelyn是單親媽媽，2013年留港當家傭。前年9月她受聘照顧涉事女僱主一家，包括其兩歲兒子和一隻狗，合約原定今年9月完結。Noelyn主要負責照顧孩子、做家務、買菜煮飯等，形容和僱主一家關係不錯。

去年3月Noelyn確診乳癌第二期，她覺得香港醫學進步，盼留港治療。醫生建議她先接受化療，倘無效才做手術。Noelyn原想接納醫生建議，惟被僱主勸阻，指僱主認為她每次化療後需請假3至5天，僱主擔心自己或要辭工照顧孩子。

服從僱主做手術 稱病假被要求用手潔地

僱主其後說服Noelyn做手術，指手術副作用低，又提到隨時能將她送回菲律賓。Noelyn害怕失去工作，加上病情惡化，延遲一個月終決定服從僱主指示接受手術，並獲批兩個月病假。不過Noelyn稱，病假期間多次被僱主要求做粗重家務，包括換牀單、清潔全屋，又只准她用手清潔地板，因地拖「不夠乾淨」。她不想讓僱主認定為負累，選擇默默承受。

醫生其後建議Noelyn做6次化療以減低癌症復發率，卻再遭僱主拒絕，稱倘堅持化療將中止合約，其後又改口指會等到明年合約結束後才解約。Noelyn憶述，當時感到被支持，故在去年8月中排期接受化療，惟當晚即再遭僱主謾罵，且僱主檢查文件確認她病假已於一周前完結，遂在凌晨敲房門，給她3個紅白藍膠袋，要求立即離開。

被解僱後，Noelyn原在公院每次80元的化療費大增至5100元，相差近63倍（見另稿）。她質疑被無理解僱，遂向香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）求助，並向勞工處及平機會投訴。

在眾籌和工會協助下Noelyn已完成3次化療，餘下3次亦已全數繳款。她稱化療有效，身體逐漸變好，籌得款項在完成治療後將全數捐出，協助同類個案。

雙方同單親 大狀：病假外解僱未違例

根據《僱傭條例》，除非僱員犯嚴重過失而被即時解僱，僱主不得解僱正在放取有薪病假的僱員，違者最高可罰款10萬元；《殘疾歧視條例》訂明，若基於僱員殘疾將其解僱，有可能違例。平機會回覆稱，過去3年收到31宗由外傭按《殘疾歧視條例》提出涉及解僱的投訴。勞工處指過去3年處理22宗涉及外傭在有薪病假期間被解僱的申索聲請個案。

據悉，女僱主為單親媽媽，現時懷孕。大律師潘展平認為，是次解僱屬病假期間外發生，僱主理應沒觸犯《僱傭條例》，惟根據《殘疾歧視條例》，乳癌屬「殘疾」定義範圍內，故僱主不可因外傭患乳癌解僱。惟他提到法官判刑時會考慮僱主是否面臨極大困難，舉例僱員是否完全喪失工作能力。他指條例無清晰定義何謂極大困難，要視乎個案，但相信僱主讓僱員休息並接受治療「唔係咁困難啫」。