明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：今年新供應飈 穗甲廈空置率料升 仲量聯行預計仍處調整期 租金續受壓

【明報專訊】仲量聯行日前發表2024年廣州甲級寫字樓租賃市場回顧及2025年展望。去年廣州甲級寫字樓空置率按年下降0.4個百分點至21%，主要是去年新增寫字樓面積大幅減少，以及淨吸納量上升所致。但2025年全市甲級寫字樓新增供應量將逾100萬平方米，預料今年全市甲級寫字樓空置率上升3個百分點，租金亦繼續受壓。

明報記者 陳子凌

去年平均月租跌7.5%

近半租戶「平遷」省成本

仲量聯行數據顯示，2024年廣州市新增甲級寫字樓面積為33萬平方米，按年減少約55%，令截至去年底全市甲級寫字樓總存量只升4.1%至831萬平方米；與此同時，去年甲級寫字樓淨吸納量按年增加16.3%至29.4萬平方米，在新增供應減少下，去年甲級寫字樓空置率下降。不過，雖然去年全市甲級寫字樓新供應有減緩，但需求緩慢復蘇之下，大部分業主的去庫存壓力猶存，令租金水平仍未見底，截至去年底全市每月平均租金為每平方米130元（人民幣，下同），按年下跌7.5%（見表）。 

需求方面，廣州甲級寫字樓市場仍處於調整期，且結構調整趨勢更加顯著。從去年租賃成交分類看，其中20%為續租，31%是從乙級寫字樓或產業園「升遷」至甲級，有近半數則是平級搬遷（見圖），而且受制於大部分企業支出收縮的影響，這類平級搬遷是以節約成本為主，因此，去年租賃表現較好的項目，是位於琶洲及廣州國際金融城兩大新興商業地段租金水平較吸引的新落成甲級寫字樓。

行業的租賃需求也在變化。傳統租戶支柱行業中，金融、專業服務業租戶需求整體保持審慎態度，雖然細分來看，證券、基金、保險及留學服務機構的新增租賃需求相對較高，但主要集中於中小面積，大面積租戶的租賃決策仍較為保守。據仲量聯行統計，去年全年金融及專業服務業租戶的新增租賃成交中，近八成的成交面積在1000平方米以下。

律師跨境電商遊戲業擴充需求高

相對而言，遊戲、新媒體、數碼商務服務等科技互聯網行業的需求無減。據仲量聯行統計，科技互聯網企業新增租賃成交佔去年新增租賃面積的34%，約為專業服務業的兩倍，金融業的3倍。仲量聯行廣州商業地產部資深董事江婧麗指出，去年有2000平方米或以上成交面積的行業當中，以律師、跨境電商及遊戲業最突出，這與去年企業出海趨勢加速、業務快速增長有關，但江婧麗強調，相關行業雖有擴充辦公室的需求，但選址仍受到行業聚集、支出上限等多重因素影響，因而集中於琶洲、廣州國際金融城等租金價格較傳統商業地段低的新興地段，短期內較難驅動全市整體寫字樓市場全面復蘇。

新供應料集中新興地段如琶洲

展望2025年，仲量聯行指出，今年廣州新增甲級寫字樓面積將逾100萬平方米，大部分新增供應集中於琶洲和廣州國際金融城。雖然自用需求將有望幫助消化近四分之一的新增供應面積，支撐市場淨吸納量，但整體而言全市空置率預料上升3個百分點至24%，平均租金也將繼續受壓走低。

仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪認為，去年第三季末中央推出一攬子刺激政策，加上今年宏觀政策回復寬鬆，有效滿足市場資金需求，當政策效果顯現，將有助改善社會預期和提振市場信心，支持甲級寫字樓租賃市場平穩度過調整期。

上 / 下一篇新聞

教局：財赤影響八大撥款 指私己錢增 教界：不應推動國際教育樞紐時「縮皮」
教局：財赤影響八大撥款 指私己錢增 教界：不應推動國際教育樞紐時「縮皮」
特朗普回朝 李家超：做好最壞打算
特朗普回朝 李家超：做好最壞打算
質疑王賢誌隱藏負債 債權人冀商罪科跟進
質疑王賢誌隱藏負債 債權人冀商罪科跟進
僱主聞排期化療 即炒乳癌外傭 事主投訴勞處平機會 大狀：殘疾歧視例涵蓋乳癌
僱主聞排期化療 即炒乳癌外傭 事主投訴勞處平機會 大狀：殘疾歧視例涵蓋乳癌
外傭被炒醫費增7倍 工會籲放寬減免規定
外傭被炒醫費增7倍 工會籲放寬減免規定
社署委託報告倡設院舍護理保健師 料2027實施
社署委託報告倡設院舍護理保健師 料2027實施
涉「地陪」反向代購 8內地人7入獄
涉「地陪」反向代購 8內地人7入獄
捲倫敦金騙案 蕭炎坤稱不知帳款來歷 控方指稱戶口唯一簽署人 博愛前主席否認洗錢
捲倫敦金騙案 蕭炎坤稱不知帳款來歷 控方指稱戶口唯一簽署人 博愛前主席否認洗錢
屠龍案檢控官沒遵通知驗露台罰1500
屠龍案檢控官沒遵通知驗露台罰1500
將軍澳建市鎮公園 陳美寶：慎控成本
將軍澳建市鎮公園 陳美寶：慎控成本
5煞凌晨闖食店斬人 兩中刀一扭傷
5煞凌晨闖食店斬人 兩中刀一扭傷
獲釋港人在泰拘留 余德寶：或達兩周 鄧炳強：專責組已抵泰協助 目標盡快帶回
獲釋港人在泰拘留 余德寶：或達兩周 鄧炳強：專責組已抵泰協助 目標盡快帶回
港大女生遇詐騙失款180萬 全體學生做防騙測驗 35題須答對30
港大女生遇詐騙失款180萬 全體學生做防騙測驗 35題須答對30
教局檢討「本地生」定義 或考慮居港年期
教局檢討「本地生」定義 或考慮居港年期
衛署公布拒到校打針名單 教局：可溝通得更好
衛署公布拒到校打針名單 教局：可溝通得更好
校巴夾困地盤有蓋行人路
校巴夾困地盤有蓋行人路
灣區航空撤200航班 政府促交報告 米子、德島、首爾線重災 灣航：已訂飛機付運延誤
灣區航空撤200航班 政府促交報告 米子、德島、首爾線重災 灣航：已訂飛機付運延誤
「多花1400元住宿交通」 赴日客斥回程票被改
「多花1400元住宿交通」 赴日客斥回程票被改
清代軍械今展 故宮館料吸50萬客
清代軍械今展 故宮館料吸50萬客
外圍投注涉3.9億 賭博集團拘12人
外圍投注涉3.9億 賭博集團拘12人
6個熊貓頭煙花初二維港綻放 匯豐總行會展外牆配合燈光匯演
6個熊貓頭煙花初二維港綻放 匯豐總行會展外牆配合燈光匯演
熊貓龍鳳胎2．16出更 李家超：再辦命名
熊貓龍鳳胎2．16出更 李家超：再辦命名
年廿八轉冷最低12℃ 初二或微雨
年廿八轉冷最低12℃ 初二或微雨
黎悉泛民訪美目的 促懲推逃犯例官員 其後晤蓬佩奧 會前獲建議談制裁
黎悉泛民訪美目的 促懲推逃犯例官員 其後晤蓬佩奧 會前獲建議談制裁
灣區熱搜：白皮書建言國企活化舊物業
灣區熱搜：白皮書建言國企活化舊物業
【Emily】日前質疑余德寶鋪路參選 再發炮 陳穎欣話「低調跟進」過港人求助
【Emily】日前質疑余德寶鋪路參選 再發炮 陳穎欣話「低調跟進」過港人求助
【Emily】立會教師培訓日 梁君彥：介紹程序無趣但關民生
【Emily】立會教師培訓日 梁君彥：介紹程序無趣但關民生
【Emily】劉慧卿73歲生日 前議員建制同賀壽
【Emily】劉慧卿73歲生日 前議員建制同賀壽
【Emily】談最敬重上司 羅淑佩諗起黃灝玄鼓勵
【Emily】談最敬重上司 羅淑佩諗起黃灝玄鼓勵
【Emily】競委會推中小企資訊站 助了解競爭法
【Emily】競委會推中小企資訊站 助了解競爭法