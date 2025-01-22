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港聞

港聞二

黎悉泛民訪美目的 促懲推逃犯例官員 其後晤蓬佩奧 會前獲建議談制裁

【明報專訊】壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨踏入第122日審訊。黎智英供稱，他知悉2019年5月民主派訪問美國，目的包括爭取美國懲罰推動《逃犯條例》修訂的官員。另外，黎稱曾於2019年6至7月走訪英美，跟英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton），以及時任美國國務卿蓬佩奧等人見面，事前蓬佩奧助手建議他在會面談及制裁。

明報記者

控方代表律政司副刑事檢控專員周天行昨盤問2019年初至年中，黎智英、民主黨創黨主席李柱銘和前政務司長陳方安生等人訪美（見表）等。據控方資料，黎智英曾向美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）發信息稱，「我會尋找一切機會，讓你就着我們和台灣與北京之間的鬥爭提供協助」，並於2019年3月19日轉發助手Mark Simon。周天行關注，黎是否希望郭明瀚就香港與北京之間的鬥爭提出意見，黎同意。

陳方安生晤彭斯前見前美領

黎否認前美領向己「匯報」內容

之後周天行就同月陳方安生跟時任美國副總統彭斯會面一事提問。周提到，陳太跟彭斯會面前曾與郭明瀚見面，之後郭明瀚向黎發信息「匯報」內容，提到建議陳太訪美時以《逃犯條例》修訂為核心討論內容，並形容陳太充分意識到要擊敗該修例。

黎智英盤問下否認要求郭明瀚於陳太會見彭斯前，向陳太提供意見，並謂未必適合以「匯報」一詞形容郭明瀚的信息。與此同時，黎確認曾將該信息轉寄立法會前議員李柱銘、李永達、李卓人，以及時任壹傳媒行政總裁張劍虹等人。

黎稱「當然同意」向美展開游說

庭上提到，黎向李柱銘轉寄郭明瀚信息後，續跟李討論《逃犯條例》等，2019年3月24日，黎稱「現在似乎是在華盛頓游說的好時機」；翌日黎再呼籲公眾阻止法例推動。周天行問，當時黎是否同意在美國展開游說，黎稱，「我當然同意」。

2019年3月下旬至4月，黎跟李柱銘、Mark Simon續討論民主派5月訪美。庭上提及，李卓人曾向李柱銘前秘書發信息，李卓人、李柱銘和Mark Simon均覺得美國之行可請求美國修訂法例懲罰推動《逃犯條例》修訂的官員，以及修例通過後向美國公民實施旅遊警示。4月2日Simon將上述信息轉發黎智英。黎盤問下稱是「被通知」當年5月訪美的目的，包括爭取美國修例懲罰本港官員。

庭上亦提到，郭明瀚曾就李柱銘將跟蓬佩奧見面一事，向Mark Simon發信息，建議李柱銘就美國支持「一國兩制」答謝蓬佩奧，Mark Simon於5月15日將上述信息轉發黎。控方指出，Mark Simon轉發信息是希望黎知悉如何尋求美國支持；黎不同意。至於郭明瀚角色，黎說郭明瀚當時自願協助，黎亦自願向郭明瀚付錢，否認聘請對方。

另一方面，控方引述黎智英外遊紀錄，指黎於2019年6月25日離境，7月16日返港。黎確認當時前往英國跟「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）及奧爾頓勳爵見面，其後轉到美國。就美國之行，黎確認，蓬佩奧的助手Mary Kissel曾建議他向蓬佩奧提及制裁中共和香港領導人的子女。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕港區國安法 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 蘋果日報 黎智英案

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