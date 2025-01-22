6個熊貓頭煙花初二維港綻放 匯豐總行會展外牆配合燈光匯演

匯演由文化體育及旅遊局統籌，匯豐贊助。港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠昨日表示，煙花發放範圍達850米寬及250米高，其中第八幕《添福添喜》會展現數組、每組6個彩色「熊貓頭」形態煙花，對應本港現有6隻大熊貓，並以銀色流光及綠色竹葉煙花襯托。毛透露，由於沒有黑白色煙花，所以無法展現黑白色熊貓，團隊最終決定用彩色煙花呈現，令熊貓頭更立體。

綠色竹葉煙花襯托

另外，第一幕《一元復始》，屆時維港上空將綻放牡丹、菊花等圖案，高空亦會閃爍紅色的「8」字；第五幕《盛演世界》則有紅色、銀色的牡丹花煙花綻放，輔以紅色心形煙花，該幕背景音樂由法國著名電子音樂大師Jean Michel Jarre特別創作的主題曲。市民可在尖沙嘴、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園及紅磡繞道等多處觀賞煙花。

廣州初一煙花預計45分鐘

製作單位：耐未必更好

毛偉誠表示，除了維港煙花外，中環匯豐總行大廈、灣仔會議展覽中心的外牆將上演燈光匯演，屆時外牆將展示和煙花匯演相同的元素，其中會展玻璃幕牆將展示65米乘30米的大型LED屏幕。他以第二幕煙花《花開富貴》為例，當晚天空會降下金元寶形煙花，而燈光匯演亦有金元寶。

廣州白鵝潭春節煙花匯演大年初一舉行，歷時45分鐘。被問本港煙花相比下會否顯得遜色，毛偉誠回應稱，本港是「東方之珠」，維港兩岸的太平山、高樓大廈相互映襯，此環境放眼全球亦獨一無二，而廣州沒有此獨特背景，時間更長不代表更好。

至於為何匯演不採用無人機，毛回應稱採用無人機需考慮許多因素，而煙花匯演講求準時，不可延誤，無人機受太陽電離層閃爍干擾，屬不可抗力因素，故改為配搭電子熒幕表演。