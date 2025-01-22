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灣區航空撤200航班 政府促交報告 米子、德島、首爾線重災 灣航：已訂飛機付運延誤

【明報專訊】大灣區航空宣布取消大量前往日韓航班，包括東京、大阪、米子、德島、仙台及首爾航線，據悉1至3月約有200班機受影響。大灣區航空（灣航）昨稱，因已訂購的新飛機付運延誤，加上機隊個別客機到期檢查，影響整體航班編排，部分航班要取消。運輸及物流局長陳美寶昨致電灣航高層表達高度關注，稱將約見灣航了解及要求交報告。有業界人士分析，灣航近年為搶客推出太多班次頻密的新航線，疑錯判市場需求，終令載客率低而削班。

社交平台昨有不少受影響乘客發文，稱陸續收到灣航電郵稱航班被取消或改期。

營運兩年多的灣航現有8架波音737-800客機，營運12個航點。灣航去年初訂購15架波音737-900客機，另簽署5架787客機的購買同意書，原計劃去年8月起交付，惟波音稱需延遲，灣航早前透露延至今年第二季起接收首兩架客機。

米子德島屬獨營　灣航稱會汲取經驗

是次削班重災區為去年10月及11月先後開辦、目前獨營的日本米子及德島線，據灣航昨日網頁顯示，米子及德島線由每周3班減至平均每周1班。往首爾航線更面臨停飛，原定每日至少一班機，2月中起大幅減班，3月初起更未有再售票。仙台、東京及大阪線2至3月亦有10多班機取消。灣航稱，會認真汲取經驗審視安排，避免出現同類情况。

業者料錯判需求 停辦航線有先例

有業界人士分析，航空業復蘇後各大航空公司大幅加班，現時往日本機位已「有點供過於求」，同時不少較偏僻的日本城市近年為吸旅客，為航空公司提供落地費減半優惠，但相關城市的旅遊市場其實不大，原盼搶客的灣航或錯判市場需求，開辦米子、德島新線時班次頻密，令最終載客率低，需要削班。

翻查資料，灣航過往有多條航線營運不足一年停辦，如去年4月開辦的新加坡線，營運不足兩月；去年7月開辦的海口線於3個月後取消，前年開辦胡志明市線亦在約7個月後取消。灣航昨日回應無提及載客率問題。

旅遊界立法會議員姚柏良稱相信機隊問題影響運力為削班原因之一，但大幅削班「未必能令人信服」，認為灣航應做足市場調查，確保航線持續，取消航班會影響乘客信心。姚說，航空公司要將新航點發展成熱門目的地需時，若本身「未有咁嘅實力」會有困難，理解灣航難處，但不時有航線「未做起就停」亦令他覺得灣航仍未找到明確定位，期望灣航未來「健康成長」，繼續多與旅行社合作宣傳，相信會有助新線客量。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，首爾線客量大減，所有航空公司均受影響，主要因近月當地政局不穩，其公司相關旅遊產品查詢較以往減半。至於日本線，袁認同灣航機位供過於求，而3月偏屬淡季， 相信亦影響客量。

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