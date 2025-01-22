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港聞

港聞二

將軍澳建市鎮公園 陳美寶：慎控成本

【明報專訊】政府早前向立法會提交將軍澳第66區市鎮公園及公衆停車場，以及上水彩順街公眾停車場一地多用項目的撥款申請，兩項目分別涉款約12.08億和約1.6億元，立法會工務小組今早將審議有關項目。運輸及物流局長陳美寶昨到將軍澳視察項目，表示政府着力透過市區規劃帶動地區經濟，會審慎控制成本，並確保資源用得其所。她又稱，知道很多居民、區議會及地區人士均對項目期待已久，她亦十分希望項目可得到立法會支持。

冀藉規劃帶動地區經濟

根據局方文件，將軍澳第66區市鎮公園及公衆停車場會有一個園景花園及有蓋廣場，地底設455個泊車位的公衆停車場，當中包括約300個自動泊車系統車位。上水彩順街項目則結合上層公營房屋和社福設施，將提供2400個公屋單位，並為附近的重型貨車提供近60個泊車位。

運輸及物流局昨發表的帖文稱，陳美寶昨亦順道到將軍澳項目旁邊的入境處總部，在入境處長郭俊峯陪同下參觀大樓內供職員使用的「拼圖型」自動泊車系統的運作情况。

她又稱將軍澳項目由醞釀、籌備至今已10多年，而政府亦一直與時並進，按照「一地多用」和應用新科技的原則推進項目。她表示隨着將軍澳區人口不斷增長，居民無論對停車位及休憩項目的需求都十分實在。

陳美寶亦稱，項目除可提升整個社區環境及提供泊位外，亦會與近年落成的跨灣連接路的景致，以及與將軍澳南單車徑系統形成協同效應，成為全港市民休閒消費的好去處。她指項目地庫3層車架「拼圖型」自動泊車系統，大大提高用地和泊車效率，亦可縮減挖掘深度，減低工程成本。隨着自動泊車系統技術日漸成熟，經常開支亦會下調。

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